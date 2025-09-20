เพื่อไทยเตรียม 4 ขุนพล ชำแหละนโยบาย “อนุทิน” พ่วงเช็กคุณสมบัติ รมต.

เพื่อไทยลับมีด! ส่ง 4 ขุนพล “สุทิน-จาตุรนต์-จุลพันธ์-ชลน่าน” เตรียมอภิปรายชำแหละนโยบาย “อนุทิน” ทั้งเช็กคุณสมบัติ ครม.-ตรวจสอบเนื้อหานโยบาย
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการอภิปรายคำแถลงนโยบายรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า เบื้องต้นทราบไม่เป็นทางการว่าการแถลงนโยบายจะมีขึ้นในวันที่ 29-30 ก.ย.นี้ โดยพรรคเพื่อไทยได้ประชุมเมื่อ 19 ก.ย. เพื่อกำหนดท่าทีและได้ตั้งคณะทำงานหลักนำโดย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และตนเอง พร้อมเปิดรับบุคคลเพิ่มเติมเข้าร่วมทีม
พรรคเพื่อไทยวางกรอบอภิปรายออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1. ด้านนโยบายที่จะถูกแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งคณะทำงานต้องศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบ โดยเฉพาะแผนการบริหารประเทศในช่วง 4 เดือนแรก และ 2. ด้านบุคคล ที่เน้นตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้ง
นพ.ชลน่าน ย้ำว่า “เรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีถือเป็นประเด็นสำคัญ เพราะเป็นตัวชี้วัดความเหมาะสมในการบริหารราชการแผ่นดิน” พร้อมระบุว่าการอภิปรายจะไม่แบ่งตามหัวข้อ แต่จะจัดสรรเวลาอย่างสมดุลให้ทั้ง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และ ส.ว. ได้ร่วมอภิปรายเต็มที่ คาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน