นายกฯ ย้ำข้อตกลง 4 เดือนยุบสภา ลุยจัดทำ รธน.ใหม่ ชี้ MOA ที่พูดกันไม่ถูก ต้องเรียก agreement

“อนุทิน” ยันยึดข้อตกลง “ยุบสภาใน 4 เดือน” เดินหน้าจัดทำ รธน.ใหม่ – ชี้ MOA ที่พูดกันไม่ถูก ต้องเรียก “agreement” บอกแต่ละพรรคต้องอธิบายแนวทางแก้ รธน.ให้ ปชช.เข้าใจ
วันนี้ (10ก.ย.) หลังการประชุมสภาฯ เมื่อเวลา 18.15 น. วันที่ 8 ก.ย. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากว่า สภามีอำนาจเริ่มกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติครั้งแรกก่อนว่า “สมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” โดยนายอนุทินย้ำว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทย และเห็นพ้องกับพรรคประชาชนว่าจะต้องเร่งร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง
นายอนุทินกล่าวว่า คำว่า “MOA” ที่ถูกใช้เรียกกันมาโดยตลอดไม่ถูกต้องนัก ที่จริงควรเรียกว่า “agreement” เพราะไม่มี “MO” มีแต่ A (agreement) เท่านั้น พร้อมยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับพรรคประชาชน โดยเฉพาะการยุบสภาภายใน 4 เดือนหลังเข้ารับตำแหน่ง “ครบ 4 เดือนปุ๊บ! ยุบสภาทันที ไม่มีแรงกดดัน เพราะสิ่งที่ทำคือความไว้เนื้อเชื่อใจ”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า คำวินิจฉัยศาลฯ ครั้งนี้ถือเป็นการปิดประตู “สสร.เลือกตั้ง” หรือไม่ นายอนุทินระบุว่า ยังไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะภารกิจแน่น ทั้งการตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีใหม่ รับรายงานผลประชุม GBC เรื่องชายแดนไทย–กัมพูชา และการประชุมสภา แต่ย้ำชัดว่า “อะไรก็ตกลงกันไว้ ก็เป็นไปตามนั้น” หากสภาดำเนินการแก้รัฐธรรมนูญทันภายใน 4 เดือนก็เดินหน้าตามขั้นตอน แต่ถ้าไม่สำเร็จ ก็ยุบสภาก่อนเลือกตั้งใหม่ และแต่ละพรรคก็ต้องอธิบายแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญให้ประชาชนเข้าใจ