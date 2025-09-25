วิปสามฝ่ายเคาะ! แถลงนโยบาย 29-30 ก.ย. ครม.ได้ 6 ชม. ฝ่ายค้าน 15 ชม.แบ่ง พท. 6 ชม. สว. 3 ชม.

วิปสามฝ่ายเคาะ! แถลงนโยบาย 29-30 ก.ย. แบ่งเวลา ครม. 6 ชม.- ฝ่ายค้านได้มากสุด 15 ชม.แบ่งเพื่อไทยที่ไม่ร่วมวิปไป 6 ชม. ด้าน สว. 3 ชม.
วันนี้ (25 ก.ย.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมวิปสามฝ่าย เรื่องการจัดสรรเวลาแถลงนโยบายรัฐบาล ว่า ได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้มีการประชุมในวันที่ 29-30 กันยายน เริ่มเวลา 09.00 น. โดยในวันที่ 30 ก.ย. กำหนดให้จบภายในเวลา 18.00 น. ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอไว้ เนื่องจากมีการประชุมนัดพิเศษในวันเดียวกัน
นายวันมูหะมัดนอร์ ยังเปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือถึงวันประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้มีพรรคการเมืองเสนอร่างแล้วอย่างน้อย 3 พรรค ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย โดยคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 14-15 ตุลาคม
ด้าน น.ส.บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงการจัดสรรเวลาอภิปราย ว่า ฝ่ายรัฐบาลรวมถึง ครม.และพรรคร่วม ได้เวลารวมกัน 6 ชั่วโมง ไม่นับเวลาที่นายกรัฐมนตรีใช้แถลง ขณะที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้เวลา 3 ชั่วโมง
ขณะที่ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และรองหัวหน้าพรรค ในฐานะวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม 15 ชั่วโมง โดยแม้พรรคเพื่อไทยจะไม่เข้าร่วมวิปฝ่ายค้าน แต่ยังได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม คือ ฝ่ายค้าน 9 ชั่วโมง และเพื่อไทย 6 ชั่วโมง