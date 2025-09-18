“ปกรณ์วุฒิ” กังวลเสียง สว.หนุนแก้ รธน.ชี้ ควรเปิดประตูบานแรกให้ ปชช.ลงประชามติ ยุบสภาก่อน 4 เดือนก็ดี คืนอำนาจเลือกตั้ง

“ปกรณ์วุฒิ” รับกังวล เสียง สว.หนุนแก้ รธน. ชี้ ควรเปิดประตูบานแรกให้ประชาชนออกเสียงประชามติ หากเกิดอุบัติเหตุการเมืองยุบสภาก่อน 4 เดือน เป็นเรื่องดี ได้คืนอำนาจสู่การเลือกตั้ง
เวลา 10.45 น. วันนี้ (18 ก.ย.) ที่รัฐสภา นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ และ รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมือง ทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ครบ 4 เดือน ตาม MOA จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จ ว่า ตนมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ ถ้ายุบสภาก่อนก็คืนอำนาจให้ประชาชนเร็ว ถ้ามีอุบัติเหตุใดเกิดขึ้นจริง พรรคการเมืองแต่ละพรรคก็สามารถไปรณรงค์ได้ หากประสงค์จะแก้รัฐธรรมนูญ ตนมองว่า เป็นการมองย้อนกลับไป ในการเลือกตั้งปี 2566 สถานการณ์คล้ายกับตอนนี้ ซึ่งหากสามารถทำประชามติพร้อมการเลือกตั้งได้ ตนว่าก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ามีอุบัติเหตุก่อนหน้า ก็ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของพรรคประชาชน และการคืนอำนาจให้ประชาชน ก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้ว ในสภาวะการณ์แบบนี้ ที่เราต้องการรัฐบาลชั่วคราว ตามที่เราได้ประกาศเอาไว้
ส่วนการแก้รัฐธรรมนูญได้มีการหยั่งเสียงของ สว. ด้วยหรือไม่ นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า ยังไม่ได้พูดคุยกัน และวันนี้ช่วงบ่าย ได้นัด สว.บางคน มาหารือกันในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงต้องเชิญวิปสว. มาคุยกัน
เมื่อถามว่า มีข้อกังวล ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านเสียงของ สว.หรือไม่ นายปกรณ์วุฒิ ยอมรับว่า กังวลซึ่งก็จะพยายาม และเรียกร้อง สว.ให้ฟังเสียงของประชาชนด้วย เพราะนี่เป็นการเปิดประตูแรกในการรับฟังเสียงประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ หากปิดประตูไปเลยก็คงตอบคำถามยาก ว่าคุณไม่แม้แต่จะถามประชาชน ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าประชาติแพ้ก็จบ ใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 แล้วเหตุใดจึงต้องมาปิดโอกาสการออกเสียงของประชาชนว่า ควรจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม หรือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ส่วนมองอย่างไรที่ นางสาวนันทนา นันทวโรภาส สว. ระบุว่า เป็นความรับผิดชอบของพรรคประชาชน กับพรรคภูมิใจไทยที่ต้องไปรวมเสียง สว. ในการโหวตแก้รัฐธรรมนูญ นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า น้อมรับ ก่อนย้ำว่า จะพยายาม และไม่ว่าท่านใดจะมองว่าเป็นความรับผิดชอบ เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด