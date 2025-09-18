พรรคส้มเตรียมส่ง “ไหม” นำทีมอภิปรายนโยบาย “หนู 1” คาดใช้เวลา 2 วัน เหมือนยุค “เศรษฐา-แพทองธาร”

ปชน.ส่ง “ศิริกัญญา” นำทีมอภิปรายนโยบายรัฐบาล คาดใช้เวลา 2 วันเหมือนยุค “เศรษฐา-แพทองธาร” รอดู รทสช.ได้เก้าอี้ รมต.หรือไม่ ถ้าได้ก็เป็นฝ่ายค้านไม่ได้
วันนี้ (18 ก.ย.) นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงความพร้อมในการเตรียมอภิปรายนโยบายของรัฐบาล ว่า ได้เริ่มพูดคุยกับ สส.ที่จะอภิปรายแล้ว เบื้องต้น น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน รับผิดชอบเรื่องนี้ ตนมั่นใจว่าเตรียมพร้อมทัน ซึ่งวิป 2 ฝ่ายจะหารืออย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบวันที่แน่นอน คาดว่า จะใช้เวลาอภิปราย 2 วัน เช่นเดียวกับการอภิปรายนโนยายของรัฐบาลที่ผ่านมา ในยุครัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่า พรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า หากมี สส.หรือสมาชิกพรรคของพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐมนตรี ก็ไม่สามารถเป็นฝ่ายค้านได้ ส่วนโครงสร้างวิปฝ่ายค้านต้องรอให้มีความชัดเจนของพรรคฝ่ายค้านก่อน และมีการโปรดเกล้า ครม.ใหม่ จะมีความชัดเจนในการดำเนินการของวิปฝ่ายค้านต่อไป