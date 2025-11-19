"สิริพงศ์" สวน “วันนอร์” ตีความคับแคบ ชี้ช่องฝ่ายค้านยื่นซักฟอกปิดทางยุบสภา ยัน ปธ.สภาต้องแจ้งญัตติถึงนายกฯ ก่อนจึงจะยุบไม่ได้

โฆษกรัฐบาล สวน “วันนอร์” ย้อนแย้ง ตีความคับแคบ หลังชี้ช่องฝ่ายค้านยื่นซักฟอก ปิดทางนายกฯ ยุบสภาฯ ชี้ ประธานสภาฯ ต้องตรวจญัตติ แจ้งนายกฯ ทราบก่อน ถึงจะยุบไม่ได้
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี ที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทยราษฎร ออกมาให้ความเห็นว่า แค่ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีก็ยุบสภาฯไม่ได้แล้ว ว่า เรื่องนี้ ตนมองว่า อาจารย์วันนอร์ ตีความในทางที่แคบเกินไป ไม่ได้ตีความจากข้อเท็จจริงที่ ใช้ปฏิบัติ เพราะในเงื่อนไข หลังการยื่นไป นายกรัฐมนตรี จะยื่นยุบสภาฯ ไม่ได้ เว้นแต่มีการถอนญัตติ หรืออภิปรายแล้ว เสียงได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
แต่ในความเป็นจริง การที่ฝ่ายค้านมายื่น ไม่เพียงพอเป็นเหตุ ที่จะมาบอกว่าฝ่ายบริหาร จะยุบสภาฯ ไม่ได้ เพราะถึงเวลาแล้ว ประธานสภาฯ ต้องมีหน้าที่ในการตรวจญัตติ ให้ครบถ้วนก่อน และต้องแจ้งให้นายกรัฐมนตรี ทราบ
ดังนั้น การที่จะยุบสภาฯไม่ได้ ก็ต่อเมื่อ 1. ประธานสภาฯ ตรวจยุติแล้ว บรรจุลงในระเบียบวาระ และ แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ เมื่อสองอย่างครบถ้วนแล้ว จึงจะมาบอกได้ว่า นายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ยุบสภาฯ
นายสิริพงศ์ ยังยกตัวอย่าง รัฐบาลที่แล้ว กรณีที่ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ อดีตนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร ซึ่งพาดพิงบุคคลภายนอก ถึงอดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร ที่พรรคฝ่ายค้านเป็นผู้ยื่น ซึ่งประธานก็ยังไม่รับบรรจุในทันทีทันใด และไปขอให้ฝ่ายค้านแก้ญัตติ ถ้าเราจำกันได้ ฝ่ายค้านก็ต้องมาแก้ญัตติกันหลายครั้ง ดังนั้น การกระทำของ อาจารย์วันนอร์ ในอดีต จึงเป็นสิ่งยืนยัน ว่า ประธานสภาฯ ต้องตรวจญัตติก่อน และเงื่อนไขที่จะครบถ้วนว่านายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ยื่นยุบสภาฯ คือ ต้องตรวจญัตติก่อน และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ ดังนั้นการที่พูดแบบนั้นออกมา เท่ากับว่าย้อนแย้ง กับสิ่งที่ท่านเคยทำมาในอดีต ทั้งนี้ ที่ออกมาพูดไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลจะยุบสภาก่อนหรือไม่ แต่ไม่อยากให้ต้องมาพูดเรื่องเหล่านี้กลับไปกลับมา เพราะท่านนายก พูดหลายรอบแล้ว ว่า ตาม MOA