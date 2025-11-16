“โสภณ” ท้าอภิปราย ม.152 ดีเบตก่อนเลือกตั้ง ขอปกป้อง "อนุทิน" ไม่กลัวชี้แจงแต่ยุบสภาเหตุเป็นเสียงข้างน้อย

รองนายกฯ ท้าเปิดอภิปรายทั่วไป ม.152 ดีเบตก่อนเลือกตั้ง บอกในฐานะลูกพรรคขอปกป้อง "อนุทิน" ไม่เห็นด้วยยื่นซักฟอก ม.151 ย้ำ ไม่เคยกลัวการชี้แจง - ตรวจสอบ แต่ยุบสภาเพราะเป็นเสียงข้างน้อย
วันนี้ (16พ.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า รู้สึกไม่สบายใจ ที่มีผู้แสดงความคิดเห็นหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่าหากมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะยุบสภา ว่าเป็นหนีการตรวจสอบ ซึ่งตนมองว่าการวิพากษ์วิจารณ์แบบนั้นเป็นการสร้างประเพณีที่ไม่ดี พูดเหมือนเอาแต่ได้ เพราะเราเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในประวัติศาสตร์ และตนเห็นว่าคนที่พูดเช่นนี้ไม่แฟร์ ยืนยันว่าเราไม่กลัวการชี้แจง ถ้าจะให้เกิดความแฟร์ ควรยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ไม่ว่าจะเป็นเดือน ธันวาคมหรือเดือนมกราคมก็ได้ ถือเป็นการดีเบตก่อนการเลือกตั้ง จะได้ซักกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล และทำให้ประชาชนได้เห็น ว่าใครมีผลงานหรือไม่มีผลงานเอามาอวดกันเลย แบบนี้ตนคิดว่าแฟร์ดี
“ในทางการเมืองถ้าเราพูดบนความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง โดยมีคนพูดว่าถ้าชี้แจงได้จะยกมือให้ ในข้อเท็จจริง และมารยาทแบบนี้มันมีที่ไหน เพราะความเป็นจริงการยกมือให้ ไม่ได้อยู่ที่การชี้แจงหรือไม่ชี้แจง แต่ก็ยกมือตามนั้น และหากรัฐบาลในยุคนายอนุทินแพ้โหวตในสภาก็จะเป็นตราบาปของท่าน ของผม ของพรรคผม ซึ่งเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว เพราะคะแนนเสียงของฝั่งรัฐบาลไม่ถึง และขอยืนยันว่า พรรคภูมิใจไทยไม่กลัวการชี้แจง แต่ที่จะต้องยุบสภา เพราะเป็นเสียงข้างน้อย” นายโสภณ กล่าว
เมื่อถามว่า นายกฯได้ออกแถลงการณ์แล้วว่าจะไม่ยุบสภาหนีการตรวจสอบ นายโสภณ กล่าวว่า ในความเห็นของลูกพรรค ตนก็ต้องปกป้องหัวหน้าพรรค และแสดงความคิดเห็นบ้าง