"วันนอร์" เมินคนแย้ง ยึดรธน. ม.151 วรรคสอง ยื่นซักฟอกแล้วห้ามยุบสภา ชี้ก่อนบรรจุวาระยังมีอำนาจ

ประธานสภาฯ ย้ำ ยึดรธน. ม.151 วรรคสอง ยื่นญัตติซักฟอกแล้ว ห้ามรัฐบาลยุบสภา แม้มีคนโต้แย้ง มองก่อนบรรจุวาระ ยังมีอำนาจยุบสภา
วันนี้ (17พ.ย.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาฯ เดือน ธ.ค. ว่า เมื่อสภาเปิดสมัยประชุม สส. สามารถเข้าชื่อ 1 ใน 5 เพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 ได้ ทั้งนี้มีประเด็นข้อแย้งที่ต้องพิจารณาว่าหากมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว จะยุบสภาได้หรือไม่ และในความเห็น 2 ฝ่าย คือ รัฐธรรมนูญ มาตรา 151 วรรคสอง กำหนดชัดเจนว่า เมื่อยื่นญัตติแล้ว รัฐบาลจะยุบสภาไม่ได้ ขณะที่ข้อบังคับการประชุมสภา ระบุว่า เมื่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วกำหนดให้ประธานสภาตรวจสอบรายชื่อว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ญัตติขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือข้อบังคับหรือไม่ ซึ่งเป็นอำนานของประธานสภาก่อนนบรรจุวาระ โดยกำหนดเวลาให้พิจารณาแล้วเสร็จไม่เกิน 7 วัน
“ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะยุบสภาได้หรือไม่ เป็นประเด็นข้อกฎหมาย ผมได้มอบหมายให้เลขาธิการสภา ประชุมกับฝ่ายกฎหมายของสภา พิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าต้องยึดตามรัฐธรรมนูญ คือ เมื่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่ว่าจะยื่นต่อสภาหรือ ประธานสภา ตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถยุบสภาได้ ส่วนข้อบังคับนั้นมีสิทธิน้อยกว่ารัฐธรรมนุญ ทั้งนี้เป็นข้อกฎหมายของสำนักงานที่เสนอ แต่จะมีคนขอหารือไปยังหน่วยงานอื่นก็แล้วแต่ แต่รัฐธรรมนูญพูดชัด ทั้งนี้ความเห็นของฝ่ายกฎหมายเสนอไปยังเลขาธิการสภาฯ แล้ว แต่ยังไม่มาถึงผม ซึ่งต้องยึดตามรัฐธรรมนูญ” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว