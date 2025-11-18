รัฐบาลเผย “คนละครึ่งพลัส” เปิดทางร้านค้าพัฒนา Reskill-Upskill สมัครใช้เครื่องมือดิจิทัล depa ฟรี 19 พ.ย.-19 ธ.ค.

รองโฆษกรัฐบาล เผย “คนละครึ่งพลัส” เปิดทางร้านค้าพัฒนา Reskill - Upskill สมัครใช้เครื่องมือดิจิทัลของ depa ฟรี! 19 พ.ย.- 19 ธ.ค. นี้ ชี้ เป็นการลงทุนกับอนาคตของร้านค้ารายย่อย ให้แข็งแรงขึ้น
วันนี้ (18 พ.ย.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มาตรการ “คนละครึ่งพลัส” ไม่เพียงช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน แต่ยังออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย ให้พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล ผ่านกิจกรรม Reskill - Upskill และการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลฟรีจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
ภายใต้มาตรการนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสามารถ สมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของ depa ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น
• ระบบบัญชีออนไลน์สำหรับร้านค้า
• ระบบส่งเสริมการขายและจัดการลูกค้า
• เครื่องมือบริหารสต๊อก
• ระบบช่วยจัดการหลังร้าน และโซลูชันธุรกิจที่ขึ้นทะเบียนกับ depa
โดยทั้งหมดออกแบบมาเพื่อช่วยร้านค้า บริหารต้นทุนได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการขาย และต่อยอดธุรกิจเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ง่ายขึ้น
ผู้ประกอบการสามารถสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ดิจิทัลได้ตั้งแต่
19 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2568
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลต้องการให้ร้านค้ารายย่อยได้ “เครื่องมือ” พร้อม “โอกาส” เพื่อยกระดับธุรกิจ โดยเฉพาะร้านอาหารและบริการที่ต้องแข่งขันสูงในยุคดิจิทัล มาตรการนี้จึงเป็นทั้งการช่วยลดต้นทุน และช่วยเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
“คนละครึ่งพลัส ไม่ได้มีแค่เรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชน แต่ยังเป็นการลงทุนกับอนาคตของร้านค้ารายย่อย ให้แข็งแรงขึ้น เข้าถึงลูกค้าใหม่ และก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ” รองโฆษก กล่าว