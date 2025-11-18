xs
อ่างทองน้ำท่วมหนัก! ช่างตัดผมวินเทจวัย 25 ปี ย้ายร้านขึ้นริมถนน เปิดบริการสู้วิกฤต ลูกค้านั่งรอคิว

อ่างทอง – “ช่างพีท” ช่างตัดผมวินเทจชื่อดังตำบลโผงเผง ขนเครื่องมือหนีน้ำขึ้นริมถนน หลังร้านถูกน้ำท่วมกว่า 2 เมตร เปิดบริการตัดผมราคาย่อมเยา 60–70 บาท สร้างรายได้กลางอุทกภัย ขณะที่อ่างทองยังท่วม 4 อำเภอ กระทบกว่า 3,600 ครัวเรือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณเต็นท์เพิงพักริมถนนสายบางบาล–ป่าโมก หมู่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผู้สื่อข่าวพบ นายพัชรพล สว่างเดือน หรือ “ช่างพีท” วัย 25 ปี ช่างตัดผมวินเทจชื่อดังในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ หลังบ้านและร้านตัดผมถูกน้ำไหลเข้าท่วมสูงร่วม 2 เมตร

ช่างพีทเผยว่า หลังน้ำในคลองโผงเผงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่จนไม่สามารถใช้ร้านได้ จึงตัดสินใจขนเครื่องมือช่างขึ้นมาตั้งเพิงพักชั่วคราวริมถนนเพื่อเปิดบริการตัดผมต่อไป โดยคิดราคาประหยัดเพียง 60–70 บาท ทำให้มีทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าขาจรมานั่งรอคิวกันอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักแม้จะอยู่กลางสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วม

ช่างพีทยอมรับว่า ช่วงน้ำท่วมหลายคนต้องหยุดงานขาดรายได้ แต่ตนยังสามารถใช้ฝีมือช่างตัดผมที่ลูกค้าเชื่อมั่น สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว พร้อมยืนยันว่าจะสู้ต่อไปแม้จะลำบากเพียงใดก็ตาม

ด้านสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง ขณะนี้ได้รับผลกระทบแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชโย อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง มีประชาชนเดือดร้อนรวม 3,618 ครัวเรือน ครอบคลุม 33 ตำบล 155 หมู่บ้าน

ขณะเดียวกัน เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,688 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้น้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด มีระดับน้ำสูง 9.37 เมตร จากจุดวิกฤตที่ 8 เมตร และระดับคันกั้นน้ำสูงสุดที่ 10 เมตร โดยปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,556 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที














