รวบอีก 10 คนไทยลอบกลับจากปอยเปตเข้าไทยหลังถูกหลอกทำงาน “แอดมินเว็บพนัน” บังคับสแกนใบหน้าเสร็จไล่กลับไทย

สระแก้ว- รวบอีก 10 คนไทยลอบกลับจากปอยเปต เข้าไทยหลังถูกหลอกไปทำงาน “แอดมินเว็บพนัน” บังคับให้สแกนหน้าเพื่อเปิดบัญชีธนาคารเสร็จไล่กลับไทย ซ้ำให้จ่ายเงินเดินทางกลับเอง
เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (22 ต.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ได้ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานที่ 12 (ร้อย.ทพ.1202) และ ร้อย.ร.932 ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยที่พากันเดินลัดเลาะออกจากแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณระหว่างช่องทางจุดตรวจที่ จต.อ.03 – จต.อ.04 พิกัดบ้านภูน้ำเกลี้ยง ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังออกลาดตระเวนป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ จนพบกลุ่มคนไทยจำนวน 10 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 4 คน ไม่มีผู้นำพาและไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทาง
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับทั้งหมดอ้างว่า หลงเชื่อโฆษณาในเพจเฟซบุ๊กรับสมัคร “งานแอดมินเว็บพนัน” ที่จะให้ค่าตอบแทน 20,000–50,000 บาทต่อเดือน โดยมีขบวนการล่อลวงพาข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติไปยังฝั่งกัมพูชา (ปอยเปต) เพื่อสแกใบนหน้าเปิดบัญชีม้าใช้ในเครือข่ายพนันออนไลน์
นายสราทร อายุ 56 ปีหนึ่งในผู้ถูกจับกุมเผยว่า ตนเอวถูกหลอกให้เดินทางไปทำงานเป็นแอดมินในพื้นที่บ้านโจกเจย อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา(ติดกับบ้านหนองจาน ฝั่งไทย) ซึ่งเมื่อไปถึงได้ถูกชายไทยชื่อ “นายวิหาร เกตุแก้ว” ยึดโทรศัพท์มือถือและบัตรประชาชน
ก่อนบังคับให้สแกนใบหน้าเปิดบัญชีออนไลน์หลายบัญชี และเมื่อบัญชีถูกอายัด จึงถูกบอกให้ออกจากงานและเดินทางกลับไทย โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายข้ามแดนกลับเองคนละ 10,000 บาท
เช่นเดียวกับผู้ต้องหาอีกหลายรายที่ให้การสอดคล้องกันว่า ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันผ่านเพจหางานและเงินด่วนในเฟซบุ๊ก และได้ถูกพาเข้าไปในพื้นที่ปอยเปต และบังคับให้สแกนหน้าเพื่อเปิดบัญชีธนาคารหรือทรูมันนี่วอลเล็ต รวมกว่า 30–40 บัญชี โดยมี “นายวิหาร เกตุแก้ว” เป็นผู้ควบคุมการทำงานเช่นกัน
และยังบอกอีกว่า หลังจากกลุ่มผู้ถูกหลอกถูกไล่ออกจากที่ทำงานและพยายามข้ามกลับไทย เจ้าหน้าที่ทหารพรานจึงสามารถตรวจพบและจับกุมไว้ได้ทั้งหมด
ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง 10 คน พร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก ดำเนินคดีในข้อหา “เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบขยายผลหาตัวผู้นำพาและเครือข่ายนายหน้าเฟซบุ๊กที่อยู่เบื้องหลังต่อไป