“แรมโบ้” ยัน "สุชาติ" ไม่เคยหนีปัญหา สั่งเร่งตรวจสอบข่าวพบสารหนูปนเปื้อนลุ่มน้ำโขง ซัด "ภัทรพงษ์" หิวแสง ปากพล่อยพูดจนคนอีสานตื่นตกใจ

“แรมโบ้” ยัน "สุชาติ" ไม่เคยหนีปัญหา สั่งเร่งตรวจสอบทุกพื้นที่ หลังมีข่าวพบสารหนูปนเปื้อนลุ่มน้ำโขง จ.เลย-บึงกาฬ-หนองคาย-นครพนม ซัด "ภัทรพงษ์" หิวแสง ปากพล่อยพูดจนคนอีสานตื่นตกใจ บอกควรรอผลตรวจสอบชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขออย่าพูดสนุกปาก พร้อมท้าให้รับผิดชอบ ลาออก ถ้าผลสอบไม่เป็นจริง ฐานผิดจริยธรรมร้ายแรง
วันที่ 16 พฤษจิกายน 2568 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายสุชาติ ชมกลิ่น) กล่าวถึงกรณีที่นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ และรองโฆษกพรรคประชาชน ออกมา
บอกว่าพบสารหนูเกินมาตรฐานในแม่น้ำโขง จ.เลย-บึงกาฬ-หนองคาย-นครพนม พร้อมยังบอกว่านายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนีปัญหา ขอยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความตั้งใจในการทำงาน และแก้ไขปัญหาทุกเรื่องแม้จะมีเวลาบริหารงานยังไม่มากนัก
ส่วนปัญหาการปนเปื้อนสารหนูขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา ในแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำโขง และแม่น้ำสาละวินอย่างเร่งด่วน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ได้จัดตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ ทั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงานติดตามสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่แม่น้ำกกและลำน้ำสาขา
นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อทดแทนและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก 22 ลุ่มน้ำของประเทศไทยและแม่น้ำโขง ซึ่งถือว่าครอบคลุมทั้งประเทศ
นายเสกสกล กล่าวยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้หนีปัญหา และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารหนู ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามทั่วประเทศ และขณะนี้ได้เร่งทำแล้วทุกพื้นที่ นายภัทรพงษ์ ไม่ควรออกมารีบพูดเพื่อดิสเครดิตรัฐมนตรี และพูดเพื่อหวังแต่คะแนนเสียงของตัวเอง โดยไม่สนใจว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานจะตื่นตระหนกหรือใช้ชีวิตอยูอย่างไร
"กรุณาอย่าได้ทำตัวหิวแสงมากเกินไป ทำเป็นอวดรู้อวดเก่ง พูดเพื่อหวังแต่คะแนนเสียงไม่เคยมุ่งหวังเรื่องความเป็นจริงไม่ลงมือแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนเพื่อความเป็นจริง อย่าใช้แต่น้ำลายในปากละเลงใส่ความ เรามีผู้แทนในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอที่คอยข่วยรับผิดชอบประชาชน แต่นายภัทรพงษ์เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ จะอวดรู้ทั้งอวดเก่งทั้งประเทศ เก่งมากกว่าสส.ในพื้นที่อีสานเลยหรือไง สุดยอดจริงๆ ทั้งนี้จะต้องศึกษาก่อน ซึ่งวิธีการตรวจบ่งบอกค่ามาตราฐานมีหน่วยงานตรวจสอบเฝ้าระวังทั่วประเทศ ดังนั้นการเป็นนักการเมืองควรให้พี่น้องประชาชนเชื่อถือและศรัทธาไม่ใช่พูดออกมาแบบสนุกปากและไม่รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น ระวังปากเป็นนาย จะพาไปลงเหวนรก เพราะความอยากโชว์แสงแบบไม่ระมัดระวังคำพูด สส.ปากพล่อยหิวแสงประเภทนี้จบอนาคตการเมืองมาเยอะต่อเยอะแล้วครับ" นายเสกสกล กล่าว
อย่างไก็ตาม อยากถามกลับว่า มีองค์ความรู้อะไรในเรื่องการตรวจสารพิษจากแม่น้ำ กล้ารับผิดชอบคำพูดไหม ถ้าไม่เป็นจริง ควรลาออกจากตำแหน่ง สส.ไหม ถ้าสิ่งที่พูดไม่ตรงกลับความเป็นจริง การพูดที่ไม่มีมูลความจริงทำให้ประชาชนพี่น้องอีสานตกใจ เกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบด้วยด้วยการลาออก เพราะเป็นการผิดจริยธรรมร้ายแรง