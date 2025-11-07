จบศึกแต่ไม่จบดรามา “หนุ่ม กรรชัย - เชื่อมจิต” ปมถอนฟ้อง - ขอโทษ “ปรับความเข้าใจ หรือ ยุติตามเงื่อนไขศาล”

“หนุ่ม กรรชัย - เชื่อมจิต” ยุติข้อพิพาท ถอนฟ้องคดี เพจ “นิรมิตเทวาจุติ” ลงข้อความขออภัย ลั่นปรับความเข้าใจกันแล้ว ดรามาไม่จบ เพจท่านเปาแฉ ไม่ได้ปรับความเข้าใจ แต่เป็นการยุติคดีตามเงื่อนไขศาล เย้ยใช้คำนั้นเพราะกลัวเสียหน้า - ถ่อยไว้เยอะ เชื่อมจิตโพสต์สวนทันที
เคยมีเรื่องราวกัน จนแทบไม่เผาผี สำหรับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” และครอบครัวเชื่อมจิต ต่างฝ่ายต่างฟ้องร้องกันไปมา กลายเป็นเรื่องราวสะเทือนวงการ แต่ล่าสุด เพจ “นิรมิตเทวาจุติ” ของครอบครัวเชื่อมจิต ได้เผยว่า “พ่อนก-แม่นก” ได้ปรับความเข้าใจกับหนุ่ม กรรชัย ผ่านทนายความของแต่ละฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
“นิรมิตเทวาจุติ โดยพ่อนกแม่นก กับ คุณหนุ่มกรรชัย ได้ปรับความเข้าใจกันโดยดีแล้ว โดยพูดคุยเจรจาผ่านทนายความของแต่ละฝ่าย
จากที่ได้เผยแพร่ข้อความลงบัญชี เพจนิรมิตเทวาจุติข้อความว่า “ เรียนญาติธรรมทุกท่านขอบคุณในความเป็นห่วงอาจารย์น้องไนซ์และครอบครัวพร้อมทั้งทีมแอดมิน ในวันนี้การให้การกับพนักงานสอบสวนนั้นเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ประมาณ 5 โมงหลังจากนั้นเหตุที่ออกมาช้า เพราะว่าแม่นกได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับพิธีกรท่านหนึ่งและ ตอในข้อหาข่มขู่และคุกคามทารุณกรรมเด็กตำรวจรับคำร้องทุกข์และคำให้การเรียบร้อยแล้ว กำลังจะเรียกพิธีกรท่านนั้นกลับตอให้มารับทราบข้อกล่าวหาปรากฏว่าหนีกลับไปก่อนในวันนี้ทางทีมนิรมิตเทวาจุติ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสน. ทองหล่อทุกท่านที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ อาจารย์ น้องไนซ์ เป็นอย่างดี”
หากข้อความดังกล่าวไปพาดพิงนายกรรชัยหรือภูดิท กำเนิดพลอยให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ปรับความเข้าใจกันแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ข้าพเจ้าจึงขออภัยนายกรรชัยหรือภูดิท กำเนิดพลอย มา ณ ที่นี้
นอกจากนี้นายกรรชัยหรือภูดิท กำเนิดพลอย กับ ข้าพเจ้าตกลงร่วมกันว่า จะไม่กล่าวพาดพิงให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหายอีกต่อไป นอกจากนั้นแล้วในคดีอื่นๆ ที่มีข้อพิพาทกันระหว่างนายกรรชัย หรือ ภูดิท กำเนิดพลอยทั้งที่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนหน้านี้ หรือที่จะได้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ติดใจดำเนินคดีและเรียกร้องใดๆต่อกันอีกทั้งทางคดีแพ่งและคดีอาญา
ข้าพเจ้า ตกลงจะนำข้อความตามบันทึกฉบับนี้ ตามข้อความในย่อหน้าที่ ๑ ถึง ๒ ลงใน “เพจนิรมิตเทวาจุติ” เผยแพร่ในสื่อช่องทางดังกล่าว โดยการลงข้อความ ๑ ครั้ง และทำการปักหมุดโพสต์เป็นเวลา ๓๐ วัน (แยกเป็นแต่ละการกระทำ) โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ นายกรรชัย หรือ ภูดิท กำเนิดพลอย นำภาพ ข้อความ และเสียง จากการโพสต์ของข้าพเจ้าออกเผยแพร่ได้ โดยไม่มีข้อความที่พาดพิงให้ได้ให้รับความเสียหาย โดยจะไม่นำบันทึกฉบับนี้ออกเผยแพร่เอง
ขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
นิรมิตเทวาจุติ”
ต่อมา เพจ ท่านเปา ได้ออกมาแย้งว่าไม่ใช่การปรับความเข้าใจ แต่ศาลนัดไกล่เกลี่ย ในคดีที่หนุ่ม กรรชัยเป็นโจทก์ฟ้องคดีหมิ่นประมาท สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การปรับความเข้าใจ แต่คือการยุติคดีตามเงื่อนไขและข้อตกลงของศาล
“▪️ฝากทุกสื่อแก้ข่าวให้ด้วย...ความจริงแล้ว “ไม่ใช่การปรับความเข้าใจ” อย่างที่มีสื่อต่างๆ นำเสนอ เพราะกลัวหลายคนเข้าใจผิด คือศาลได้มีการนัดไกล่เกลี่ยโดย “พี่หนุ่ม” เป็นโจทก์ในคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาท
ซึ่งตัวพี่เองยินยอมยกโทษให้แต่มีเงื่อนไขว่า “ทางนิรมิตเทวาจุติ” ต้องลงข้อความขอโทษพี่หนุ่มและรายการโหนกระแส ถึงจะยอมถอนฟ้อง
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ “การปรับความเข้าใจ” แต่เป็น “การยุติคดีตามเงื่อนไขและข้อตกลงของศาล” พร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “พูดง่ายๆ คือไม่ได้ญาติดีด้วย และที่สำคัญ เรียกไปแพง ทางนั้นอ้อนวอนขอความเห็นใจ อีกอย่างกลัวจะเสียหน้า เพราะถ่อยไว้เยอะ เลยใช้คำว่าปรับความเข้าใจ”
ด้านเพจ “นิรมิตเทวาจุติ” ได้ออกมาโพสต์สวนทันที
“แถลงชี้แจง จากทีมนิรมิตเทวาจุติ
เนื่องด้วยมีสื่อหลายสำนักและบุคคลทั่วไปได้รับข้อมูลจาก เพจอวตาร บางแห่ง ที่ได้นำเสนอข้อความบิดเบือนจากความเป็นจริง จึงมีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ทางทีมนิรมิตเทวาจุติ จะไม่มีการให้สัมภาษณ์ ในเรื่องนี้
ทางทีมนิรมิตเทวาจุติ ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
หากสื่อมวลชนหรือประชาชนท่านใดประสงค์จะทราบข้อมูลที่ถูกต้อง แนะนำให้ดูข้อมูลโดยตรงจากทางรายการ โหนกระแส,คุณหนุ่ม กรรชัย หรือจากทางทีมนิรมิตเทวาจุติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยและ ปรับความเข้าใจกันเป็นอย่างดี โดยผ่านทนายความทั้ง 2 ฝ่าย เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ไม่มีข้อขัดแย้งหรือปัญหาใด ๆ ต่อกันอีกต่อไป
สุดท้ายนี้ขอให้คุณหนุ่ม กรรชัย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หายป่วยโดยเร็ว
ขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้
ทีมนิรมิตเทวาจุติ
“ยกจิตขึ้นเหนืออารมณ์ ยกธรรมขึ้นเหนือกรรม”
เพจท่านเปาโต้กลับ “รอดูเลย… เดี๋ยวก็รู้ว่าใครกันแน่ที่ “พูดไม่ตรงกับความจริง” และบิดเบือนข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างอีซ้อ (ท่านเปา) กับอีกฝั่งหนึ่ง เชื่อมจิต”