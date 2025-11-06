“นิรมิตเทวาจุติ” แถลงซ้ำแจงยุติศึก เข้าใจ “หนุ่ม กรรชัย” แล้ว ผ่านทนายทั้งสองฝ่าย

เพจ “นิรมิตเทวาจุติ” ออกแถลงชี้แจงล่าสุด หลังมีข้อมูลบิดเบือนในโซเชียล ยืนยันไม่มีข้อขัดแย้งกับ “หนุ่ม กรรชัย” และรายการโหนกระแส ระบุพูดคุยและปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว พร้อมอวยพรให้หนุ่มหายป่วยไวๆ
จากกรณี นิรมิตเทวาจุติ ได้ปรับความเข้าใจกับรายการ โหนกระแส โดย บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด แล้ว และได้แสดงความประสงค์ที่จะขออภัยต่อรายการดังกล่าว สืบเนื่องจากข้อความที่เคยเผยแพร่ใน Facebook ชื่อบัญชี นิรมิตเทวาจุติ ซึ่งมีช่วงหนึ่งของการไลฟ์ทำนองว่า ผู้นำประเทศ/ฝ่ายที่รับผิดชอบปล่อยให้สื่อหยิบยกข้อมูลที่ไม่มีที่มา ทำให้ประชาชนแตกแยก และเกิดความขัดแย้งในสังคม รวมถึงกล่าวถึงสื่อที่ทำหน้าที่คล้ายผู้พิพากษาและมีรายได้จากค่าโฆษณาจากการเผยแพร่ความขัดแย้งของสังคม ซึ่งหากข้อความดังกล่าวไปพาดพิงหรือทำให้ บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด หรือรายการโหนกระแสได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง ทางนิรมิตเทวาจุติยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (6 พ.ย.) เพจ “นิรมิตเทวาจุติ” ได้โพสต์ชี้แจงอีกครั้ง พร้อมระบุข้อความว่า “แถลงชี้แจง จากทีมนิรมิตเทวาจุติ เนื่องด้วยมีสื่อหลายสำนักและบุคคลทั่วไปได้รับข้อมูลจาก เพจอวตาร บางแห่ง ที่ได้นำเสนอข้อความบิดเบือนจากความเป็นจริง จึงมีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ทางทีมนิรมิตเทวาจุติจะไม่มีการให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้
ทางทีมนิรมิตเทวาจุติขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หากสื่อมวลชนหรือประชาชนท่านใดประสงค์จะทราบข้อมูลที่ถูกต้อง แนะนำให้ดูข้อมูลโดยตรงจากทางรายการโหนกระแส, คุณหนุ่ม กรรชัย หรือจากทางทีมนิรมิตเทวาจุติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยและปรับความเข้าใจกันเป็นอย่างดีโดยผ่านทนายความทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ไม่มีข้อขัดแย้งหรือปัญหาใดๆ ต่อกันอีกต่อไป
สุดท้ายนี้ ขอให้คุณหนุ่ม กรรชัย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หายป่วยโดยเร็วขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ทีมนิรมิตเทวาจุติ "ยกจิตขึ้นเหนืออารมณ์ ยกธรรม ขึ้นเหนือกรรม”