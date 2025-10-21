กำนันแจงแล้วกรณีคลิปฉาวจัดให้2หนุ่มเมาชกตัวต่อตัวกลางงานวัดเชียงใหม่ ยืนยันเจตนาดี-คู่กรณีเคลียร์กันเข้าใจดี

เชียงใหม่ – คืบหน้ากรณีคลิปฉาว กำนันสั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นล้อมวงกั้น จัดให้ 2 หนุ่มเมา ชกต่อยกันตัวต่อตัว หลังทั้งคู่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทบนเวทีรำวงในงานทอดกฐิน ล่าสุดเปิดใจชี้แจง ยืนยันเจตนาดีเพียงต้องการยุติปัญหาและความวุ่นวายให้ได้โดยเร็วเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการจัดงาน โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับและปรับความเข้าใจกันแล้ว ขณะที่ทางอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวให้เข้าไปชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วเช่นกัน
จากกรณีโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จัดงานมหรสพที่จัดขึ้นเนื่องในงานทอดกฐินของวัดพระเจ้าเหลื้อม ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคืนวันที่ 19 ต.ค.68 ที่มีผู้ชาย2คน ขึ้นไปก่อเหตุวุ่นวายและทะเลาะวิวาทกันบนเวทีรำวง แต่ปรากฏว่าแทนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น นำโดยกำนันจะระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์ให้ยุติลงด้วยความสงบเรียบร้อย กลับจัดการให้ผู้ชายทั้ง 2 คน ต่อสู้ชกต่อยกัน โดยเจ้าหน้าล้อมวงคุมเชิง และมีการแสดงดนตรีจังหวะเร้าใจคล้ายสร้างบรรยากาศอีกด้วย ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากที่มุงดู ซึ่งคลิปดังกล่าวมีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ต่างวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกำนันว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
ความคืบหน้าวันนี้(21ต.ค.68) ที่วัดพระเจ้าเหลื้อม ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จากการพูดคุยสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง เล่าว่า ตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งบริเวณสนามด้านนอกวัดมีการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีและเวทีรำวง พร้อมทั้งมีการขายเหล้าเบียร์และของกิน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ส่วนคลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้น เนื่องจากชายทั้ง 2 คน เมาสุราและทะเลาะวิวาทกัน ซึ่งหากปล่อยไปอาจเกิดเหตุชุลมุนและรบกวนผู้ร่วมงาน ทางกำนันที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงาน จึงตัดสินใจจับให้ทั้งคู่ชกต่อยกันเพื่อยุติปัญหาและแยกย้ายกันไป ไม่ให้กระทบกับการจัดงานที่ยังสมารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้โดยส่วนตัวมองว่าไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อน เพราะทางกำนันเพียงต้องการแก้ไขปัญหาให้จบลงโดยเร็วและไม่กระทบกับคนอื่นๆ ในงาน อย่างไรก็ตามยอมรับว่าภาพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้น แต่ละคนอาจจะคิดเห็นไม่เหมือนกัน
ขณะที่นายสมพงศ์ อินเงิน กำนันตำบลหนองตอง ชี้แจงว่า คลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้น คนทั่วไปไม่ทราบความจริงทั้งหมดว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนหลังและมีความเป็นมาอย่างไร โดยวันดังกล่าวนั้นเป็นงานทอดกฐินของวัด โดยทางเจ้าภาพมีการจัดรำวงและการแสดงมหรสพ รวมทั้งมีร้านค้าขายของ เพื่อสร้างบรรยากาศและกระตุ้นการจับจ่ายในชุมชน ซึ่งการจัดงานมีกฎระเบียบในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย หากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางผู้จัดงาน ปรากฏว่าทั้งคู่เมาสุราอย่างหนักและก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน โดยที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามแล้ว แต่ทั้งคู่ไม่ยอมเชื่อฟัง ซึ่งตัวเองได้ประเมินสถานการณ์แล้วว่า หากปล่อยไปอาจจะเกิดเหตุลุกลามบานปลายจนส่งผลกระทบต่อการจัดงาน ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจยุติปัญหาด้วยวิธีการดังกล่าว
ทั้งนี้ก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ชายทั้งคู่ชกกันนั้น ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับทั้งสองคนแล้วว่า เหตุผลที่ให้ชกกันเป็นการตัดสินและยุติปัญหานั้น เพื่อที่คนอื่นๆ จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วย และหากชกกันเสร็จแล้วให้ทั้งคู่ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านและไม่ติดใจเอาความกัน ซึ่งทั้งคู่เข้าใจและตกลง โดยที่ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยกันควบคุมและกั้นไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยุ่ง จนกระทั่งเสร็จสิ้นและให้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันก่อนที่จะต่างคนต่างแยกย้ายกันไป อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาพบว่าคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ไป และมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ นานา ซึ่งตัวเองยืนยันว่ามีเจตนาที่ดี เพียงต้องการแก้ไขปัญหาให้ยุติลงและไม่เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยทางอำเภอได้เรียกตัวให้เข้าไปชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว
นอกจากนี้ทางกำนันตำบลหนองตอง ได้เชิญตัวชายทั้ง 2 คน ที่เป็นคู่กรณีตามคลิปมาพบผู้คุยและชี้แจงกับผู้สื่อข่าวด้วย โดยผู้ชายรูปร่างเล็กได้เดินทางมาพบพร้อมกับสภาพหน้าตาที่ฟกช้ำและปูดบวม ส่วนผู้ชายรูปร่างใหญ่ ไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากต้องทำงาน แต่ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุย ซึ่งทั้งคู่ต่างกล่าวขอโทษกำนันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้จัดงานและชาวบ้าน ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน จนสร้างความเสื่อมเสียให้กับชุมชน พร้อมทั้งยืนยันว่าทั้งคู่ได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังเป็นเพื่อนร่วมชุมชนที่ดีต่อกัน อีกทั้งยอมรับด้วยว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องมาจากดื่มสุราอย่างหนักจนมึนเมาขาดสติ ซึ่งอยากขอโทษสังคมและรับปากว่าจะไม่ทำให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีก.