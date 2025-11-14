จนท.ลุยเก็บตัวอย่างน้ำ-สัตว์เลี้ยง-สัตว์น้ำ ตลอดแนวสาละวิน 101 กม.ส่ง คพ.พิสูจน์สารพิษปนเปื้อน

แม่ฮ่องสอน - ทุกหน่วยระดมความร่วมมือครั้งใหญ่..ลุยเก็บตัวอย่างน้ำสาละวิน-ลำน้ำสาขา ตัวอ่างพืชผลการเกษตร-สัตว์น้ำ-สัตว์เลี้ยง ทั่วลุ่มน้ำตลอดแนวไหลผ่าน 101 กม.ก่อนส่งแลป คพ.พิสูจน์สารปนเปื้อนต้นสัปดาห์หน้า
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในเขตท้องที่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ การปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในลำน้ำสาละวิน ปลายสัปดาห์นี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านคุณภาพน้ำ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำ
ภารกิจครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังร่วมของหลายหน่วยงาน ได้แก่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.แม่คง และเทศบาลตำบลแม่ยวม รวมทั้งกรมทหารพรานที่ 36
การเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดิน (สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 – เชียงใหม่) สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) กรมควบคุมมลพิษ ได้ลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 12–13 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินจากลุ่มน้ำสาละวิน รวม 18 จุด แบ่งเป็น แม่น้ำสาละวิน 13 จุด
แม่น้ำสาขา 5 จุดครอบคลุมพื้นที่ ต.แม่คง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง และ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
นอกจากนี้ยังเก็บตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน) เพื่อประเมินความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดได้เก็บตัวอย่าง ผลผลิตทางการเกษตร จากแปลงเพาะปลูกในพื้นที่ริมน้ำสาละวิน เช่น ผักสวนครัว พืชไร่ ผลไม้ นำส่งตรวจหาสารตกค้างและโลหะหนัก เพื่อประเมินผลกระทบต่อผู้บริโภคในพื้นที่
ด้าน สำนักงานประมงจังหวัดได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่ ก่อนหน้านี้แล้ว ได้แก่ ตัวอย่างปลาน้ำจืด สัตว์น้ำพื้นล่าง ตัวอย่างเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนักตามมาตรฐานวิชาการ
ขณะที่ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 พร้อมกำลังพล ได้ให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัย การคุ้มครองพื้นที่ชายแดน และการอำนวยความสะดวกด้านยานพาหนะทางน้ำ เพื่อให้คณะทำงานสามารถเข้าถึงจุดตรวจตลอดแนวลำน้ำสาละวินได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทุรกันดารและจุดเสี่ยงใกล้แนวชายแดนไทย–เมียนมา
จากการดำเนินการสรุปภาพรวมภารกิจตรวจสอบ-การบูรณาการครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ลำน้ำสาละวินในเขตอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย ระยะทางกว่า 101 กิโลเมตร ครอบคลุมคุณภาพน้ำ ตะกอนดิน พืชผลการเกษตร สัตว์น้ำ รวมถึงข้อมูลสภาพพื้นที่จริง ส่งห้องแลป คพ.ต้นสัปดาห์หน้า เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกัน–แก้ไขผลกระทบอย่างเหมาะสม ผลการตรวจอย่างเป็นทางการจะเผยแพร่เมื่อการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ