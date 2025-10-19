“กระแต อาร์สยาม” ส่งทนายขอกล้องวงจรปิดจากสายการบิน เพื่อยืนยันพนักงานละเลย ตุ๊กตาหาย-เครื่องลงพื้นปล่อยให้นอนราบ

“กระแต อาร์สยาม” ส่งทนายขอกล้องวงจรปิดจากสายการบิน เพื่อยืนยันพนักงานสายการบินละเลย ตุ๊กตาหาย-เครื่องลงพื้นไม่มีการปลุกปล่อยให้นอนราบจนเครื่องกระแทก ลั่นอันตรายมาก พร้อมเผยโพสต์พยานเพื่อยืนยันว่าโดนเหมือนกัน แช่งคนด่าสนุกปาก ขอให้ได้รับผลกรรม
หลังจากที่นักร้องชื่อดัง “กระแต อาร์สยาม” แตร บุญยะเลี้ยง ทำคลิปร้องไห้ ทำตุ๊กตาสุดรักชื่อว่าน้องบู้บี้ ซึ่งเป็นตุ๊กตาที่มีคุณค่าทางจิตใจ เป็นของที่คุณแม่ซื้อให้ อยู่ด้วยกันมานาน 22 ปี หายระหว่างนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาส พร้อมตำหนิการบริการของพนักงานสายการบินที่ละเลยผู้โดยสารเรื่องความปลอดภัย ปล่อยให้นอนราบจนเครื่องถึงพื้นไม่มาปลุก ทำให้ตนไม่ได้เตรียมตัวเช็กของ ต้องรีบลงจากเครื่อง มีส่วนทำให้ลืมตุ๊กตา
งานนี้กระแตเผยว่าติดต่อสายการบินในทุกช่องทางแล้ว คำตอบคือไม่มีความสำนึกผิด ไม่มีการขอโทษ ซึ่งเรื่องดังกล่าว ทำชาวเน็ตบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ เวอร์ สะเพร่าเอง ถูกสื่อตีข่าวจนทำให้ทัวร์ลงเจ้าตัว กระแตย้ำว่าขอให้ช่วยเน้นที่ประเด็นความปลอดภัย ไม่ใช่แค่หาตุ๊กตาไม่เจอ รวมทั้งได้ส่งทนายขอทำเรื่องดูกล้องวงจรปิดจะได้เห็นว่าตนนอนราบจนเครื่องลงพื้นจริงๆ ไม่มีการปลุก ถ้าเกิดอันตรายใครรับผิดชอบ
นอกจากนี้ กระแตได้นำคอมเมนต์หนึ่งที่ออกมาเป็นพยานยืนยันในสิ่งที่กระแตโพสต์ เพราะตัวเองก็โดนเหมือนกัน โดยกระแตยืนยันว่าตนเองจะเดินหน้าต่อ เพราะสิ่งที่พูดเป็นความจริง ส่วนคนที่สนุกปาก ขอให้วันนึงได้รับผลกรรมนั้น พร้อมย้ำอีกครั้งเครื่องกระแทกลงมันแรงและอันตรายมาก