นักบินJALดัดแปลงชุดตรวจแอลกอฮอล์​ ปิดบังดื่มก่อนบิน

เกียวโดนิวส์ (5 ก.ย.) นักบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ดัดแปลงชุดตรวจแอลกอฮอล์ซ้ำ ๆ เพื่อปกปิดการดื่มก่อนบิน เคยถูกเตือนเรื่องแอลกอฮอล์เมื่อ 7 ปีก่อนและสัญญาจะเลิกดื่มแล้ว แต่ยังคงดื่มต่อและโกหกบริษัท ด้าน JAL ออกมาขอโทษและเตรียมลงโทษนักบินรายนี้
พนักงานสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ซึ่งยอมรับว่าดื่มแอลกอฮอล์ที่ฮาวายก่อนปฏิบัติหน้าที่นักบินตามกำหนดเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากสายการบินหานักบินมาแทน ได้ดัดแปลงชุดตรวจหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ผู้ให้บริการสายการบินกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี
กัปตันวัย 64 ปี ถูกสายการบินระบุว่าต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าเกณฑ์เมื่อเจ็ดปีก่อน เขาได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเลิกดื่ม ตามรายงานของ
สายการบินกล่าวว่านักบินซึ่งบินเส้นทางระหว่างประเทศ ได้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่ในชุดตรวจแอลกอฮอล์ของเขาทั้งในกรณีล่าสุดและในครั้งก่อนหน้าหลังจากดื่มแอลกอฮอล์ก่อนบินกลับญี่ปุ่น
ทั้งนี้ เจแปนแอร์ไลน์ได้สั่งห้ามนักบินดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการเข้าพักก่อนเที่ยวบินขากลับ
ในกรณีล่าสุด หลังจากบินจากญี่ปุ่นไปยังโฮโนลูลูเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นักบินได้ดื่มเบียร์สามขวด (ขวดละ 568 มิลลิลิตร) ภายในเวลาประมาณ 14.30 น. ตามข้อมูลของบริษัท
เช้าวันรุ่งขึ้น เขาใช้ชุดตรวจประมาณ 60 ครั้ง โดยผลทุกครั้งแสดงให้เห็นว่ามีแอลกอฮอล์ จากนั้นเขาได้เปลี่ยนแปลงวันที่ของชุดตรวจบางส่วน ทำให้ดูเหมือนว่าชุดตรวจเหล่านั้นได้ทำการทดสอบไปก่อนหน้านี้แล้ว
นักบินแจ้งบริษัทหลังเที่ยงวันเล็กน้อยของวันที่ 28 สิงหาคม ว่าเขารู้สึกไม่สบาย โดยยอมรับว่าได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อวันก่อน และชุดตรวจของเขาบ่งชี้ว่ามีแอลกอฮอล์
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณชนในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับนักบิน
นักบินให้การสอบสวนภายในว่าเขาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 10 ครั้งนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมระหว่างที่พำนักอยู่ บริษัทกล่าว นอกจากนี้ การสอบสวนยังเปิดเผยกรณีก่อนหน้านี้ที่เขาเคยแก้ไขการตั้งค่าวันที่บนชุดตรวจด้วย
ระหว่างการสัมภาษณ์บริษัทในเดือนสิงหาคม นักบินได้รับคำสั่งให้หยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเขาสัญญาว่าจะเลิกดื่ม