รมว.อุตสาหกรรม "ธนกร" ลุยสุราษฎร์ฯ เปิดคอร์สสร้างอาชีพ ปลุกเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โมเดล "ฝ่า-ฟัน-ดึง-ดัน"
วันที่ 15 พ.ย. 68 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดันอาชีพเสริม สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชุมชน ” ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนทำกะปิหวานทรงเครื่องและหมี่กรอบทรงเครื่องให้แก่ประชาชนในอำเภอดอนสัก จำนวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค และผลักดันเศรษฐกิจฐานรากตามยุทธศาสตร์ “ฝ่า–ฟัน–ดึง–ดัน” รวมทั้งแก้ปัญหารายได้และค่าครองชีพสูงของประชาชน ตามนโยบายเร่งด่วนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่กำชับให้ทุกกระทรวง “ช่วยประชาชนให้ได้ผลจริง เห็นผลเร็ว และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม” โดยตั้งเป้าให้ดอนสักเป็น “พื้นที่นำร่อง” ในการสร้างอาชีพ–สร้างรายได้ ก่อนขยายไปยังทุกอำเภอของสุราษฎร์ฯ และเชื่อมสินค้าอาหารท้องถิ่นเข้ากับภาคท่องเที่ยวและเครือข่ายตลาดจังหวัดในระยะต่อไป โดยมีผู้บริการกระทรวงอุตสาหกรรมได้แก่ นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพลวศุตม์ มหาเอี่ยมศิริ ประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายฉมพล แก้วเจริญโรจน์ คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางดวงดาว ขาวเจริญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางสาวจิรัฐิติกาล จันทราทิพย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย และมี นายพิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุพจน์ คำเงิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวธนิตา ทองเงา อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นางคนึงนิจ ทยายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 และ นายเกษียร ไลยโฆษิต ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ นายธนกร กล่าวว่า “กระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ด้วยเหตุนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจึงจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอาชีพก่อให้เกิดรายได้สู่ท้องถิ่น เป็นการสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ”
ในการนี้ นายธนกร ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชนพื้นที่ตำบลดอนสัก ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงในระดับพื้นที่โดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนั้นนายธนกร และคณะได้เดินทางไปยัง บริษัท เอ็นเอสซี ซีฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการสำคัญในอำเภอดอนสัก ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเล โดยเฉพาะการแปรรูปสัตว์น้ำด้วยวิธีการบรรจุกระป๋อง การอบแห้ง การรมควัน หรือการทำเค็ม เพื่อจำหน่ายและส่งออก และมีจุดเด่นคือผลิตภัณฑ์จากเนื้อปูม้า อีกทั้งยังเคยเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 และได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงาน อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 โดยมีนายสมศักดิ์ เชยกลิ่น นางนันทนี เชยกลิ่น ประธานกรรมการบริษัท และ นางสาวบุญญาพร เรืองเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับและแนะนำบริษัท โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่นต่อไปได้อีกด้วย
ต่อมา นายธนกร และคณะ เดินทางต่อไปยังอำเภอพุนพิน เพื่อเยี่ยมชมกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัย ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หลายรายการ อาทิ ผ้าขาวม้า ผ้ายก และผ้ายกดอก โดยมี นายเชวง ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางกลุ่มฯ ได้แจ้งถึงความต้องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านระบบไฟฟ้าและความต้องการเตาชีวมวลเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในกลุ่มฯ เพื่อหารือและพิจารณาแนวทางการสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาต่อไป