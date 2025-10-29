ก.อุตฯ ผนึกอุตสาหกรรมจังหวัด ลุยกวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพ

กระทรวงอุตฯ ดึงอุตสาหกรรมจังหวัด
ลงพื้นที่ตรวจค้น กวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดทุกราย
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อุตสาหกรรมรวมใจ ขับเคลื่อนมาตรฐานไทยทั่วประเทศ” ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ปัจจุบันมีสินค้าด้อยคุณภาพจำนวนมากที่แฝงตัวอยู่ในท้องตลาด โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศที่ทะลักเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเป็น 'ภัยเงียบ' ที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและระบบเศษฐกิจของประเทศ
ดังนั้นกระทรวงฯ จึงทำงานร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เป็น "กองกำลังม้าเร็ว" ลงพื้นที่ตรวจค้น กวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานให้สิ้นซาก และจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็กเส้น ปลั๊กไฟ หรือหมวกกันน็อก ฯลฯ โดยจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดทุกราย
จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการรายใด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผู้ผลิต หรือร้านจำหน่าย เอาเปรียบผู้บริโภค จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และเป็นอันตรายต่อประชาชนจะสั่ง 'หยุด' ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น แต่ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่ปรับปรุงแก้ไขและปฏิบัติตามมาตรฐานที่ถูกต้องแล้ว เราก็พร้อมจะปลดมาตรการทางกฎหมายโดยเร็ว หรือ 'เปิด' โอกาสให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย "ปิดเร็ว เปิดเร็ว พึ่งพาได้" ซึ่งเป็นความยุติธรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะมอบให้ทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบการที่ดี
นอกจากนี้ ยังเดินหน้าพัฒนายกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ สร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันแก่ SMEs และผู้ผลิตในเศรษฐกิจฐานราก โดยการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สมอ. และ สอจ. ทั้ง 76 จังหวัดจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า สมอ.มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค แต่การบูรณาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในวันนี้จะทำให้ สมอ.มีพันธมิตรในการทำงานทุกจังหวัด เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ สมอ.ให้มากขึ้น และฝากถึงประชาชนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าด้อยคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสินค้าควบคุมของ สมอ.ที่ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. และ QR Code ที่ตัวสินค้าเท่านั้น