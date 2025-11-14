รมว.อุตสาหกรรมลุยเพชรบุรี สร้างอาชีพ-รายได้ให้ชุมชนหนองโสนกว่า 300 คน ให้โอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับคุณภาพชีวิต

“ธนกร” ลุยเมืองเพชรบุรี สร้างอาชีพ – รายได้ ให้ชุมชนหนองโสน กว่า 300 คน เน้น “ให้ทักษะ ให้อาชีพ ให้โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน หวังยกระดับคุณภาพชีวิตเติบโตอย่างยั่งยืน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทัพกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะนำโดย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุดสาหกรรม นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายฉมพล แก้วเจริญโรจน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวจิรัฐติกาล จันทราทิพย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรี นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เปิดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ดันอาชีพเสริม สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชุมชน” ครั้งที่ 1 เน้นเพิ่มทักษะ ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนกว่า 300 คน พร้อมเดินหน้า สนับสนุนโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น และมีแผนจัดกิจกรรม 10 ครั้ง ทั่วประเทศ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้ง นางธิวัลรัตน์ อังกินนทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 เพชรบุรี และ จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 เพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะฯ และร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “จากแนวทางการแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนด้านเศรษกิจของรัฐบาล โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เน้นการสร้างรายได้ให้ชุมชนจึงได้มอบหมายให้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดันอาชีพเสริม สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชุมชน” ด้วยการเพิ่มทักษะ (Upskill) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) และสร้างโอกาสให้คนไทยมีรายได้มากขึ้น จากความผันผวนของสถานการณ์โลกและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้น
นายธนกร กล่าวต่อว่า ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลหนองโสน จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมการอบรมสร้างอาชีพ 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) ขิงอ่อนดอง 2) กุ้ยช่ายเปลือย 3) เค้กกล้วยหอมนึ่ง และ 4) ขนมไข่ปลา การฝึกอาชีพเสริมในครั้งนี้ นอกจากจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่แล้ว ยังเกิดการปลดล็อคแนวความคิดเปิดมุมมอง ในการประกอบอาชีพเสริมด้วยการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ในขณะเดียวกันยังมีการนำผู้ประกอบการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจมาร่วมโชว์เคส รวมทั้งมีการอำนวยความสะดวกในการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและวิเคราะห์ปัญหาการประกอบธุรกิจเบื้องต้น มีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industrial Information Center: ITC ) ให้บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ที่สนใจ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี (SME D Bank)
การจัดฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ “ให้ทักษะใหม่” เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนผ่านการสร้างทักษะอาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และฝึกปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของประชาชนตามบริบทของศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ในการสร้างอาชีพเสริมต่อไป เพื่อให้มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น