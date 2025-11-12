ก.ก.ถ. สั่งเลิกมติเดิม หลังให้ มท.ตั้งงบฯ ชดเชยท้องถิ่น ที่กระทบจัดเก็บ "ภาษีที่ดินฯ" 6.2 พันล. หวั่น "ซ้ำซ้อน" สูตรใหม่อุดหนุนชดเชยตามที่จัดสรร

"โสภณ ซารัมย์" ปธ.บอร์ดกระจายอำนาจท้องถิ่น เห็นชอบ "ยกเลิก" มติ ก.ก.ถ.เดิม ที่ให้ชดเชยรายได้ให้ท้องถิ่น เหตุได้รับกระทบ รัฐบาลยุคนั้น "งดจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ยุคโควิด" กว่า 6.2 พันล้าน เฉพาะกรณีให้ มท. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอ ครม.ในมติดังกล่าว หลัง พบเป็นการ "ซ้ำซ้อน" ซึ่ง ก.ก.ถ. เพิ่งอนุมัติ "สูตรคํานวณตามส่วนต่าง" เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ตามเกณฑ์ใหม่ 3 ส่วน
วันนี้ (12 พ.ย. 2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อ 11 พ.ย.2568 ที่มี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ฝ่ายเลขานุการ ก.ก.ถ. ได้เสนอให้มีการทบทวนมติเกี่ยวกับการชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หลังรัฐบาลที่ผ่านมา ได้ชดเชยให้ อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากการ "งดจัดเก็บรายได้จากภาษีที่ดินฯ" จากช่วงสถานการณ์โรคโควิด
ตามที่ประมาณการว่า จะทําให้ อปท. สูญเสียรายได้จากการ จัดเก็บภาษีฯ ปีภาษี พ.ศ. 2566 จํานวนประมาณ 6,288 ล้านบาท จากประมาณการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินฯ จํานวน 43,670 ล้านบาท
โดยครั้งนั้น ได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอคณะรัฐมนตรี และการขอตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยรายได้
ล่าสุด มติ ก.ก.ถ. เห็นตาม คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ที่เสนอทบทวน ด้วยการ "ยกเลิกมติ" เฉพาะในส่วนที่กําหนด ให้ มท. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอ ครม.ในมติดังกล่าว
ทั้งนี้ การเสนอ ขอตั้งงบประมาณให้ ดำเนินการตามที่ประกาศ ก.ก.ถ. ลงวันที่ 1 ต.ค.2568 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ได้กําหนดไว้ต่อไป ซึ่งจะเป็นการซ้ำซ้อนกับการขอตั้งงบประมาณ
ซึ่ง เพื่อให้การเสนอขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป กําหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ที่ ก.ก.ถ. ประกาศกําหนด ด้วยความเรียบร้อยและไม่ซ้ำซ้อน
"ซึ่งการชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ควรนํามาคํานวณเป็นสัดส่วนรายได้ของ อปท."
สำหรับรายการอุดหนุน สําหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ตามประกาศ ก.ก.ถ.
โดยส่วนที่ 1 อัตราส่วนร้อยละ 10 ใช้ฐานคํานวณสัดส่วนตามข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ด้านที่ 3 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กําหนด
ส่วนที่ 2 อัตราส่วนร้อยละ 10 ใช้ฐานคํานวณจากเงินสะสม จําแนกเป็น 3 กรณี คือ
กรณีที่ 1 อปท. ที่เงินสะสมหักภาระผูกพันและเงินสํารองจ่ายแล้วพบว่าติดลบ ได้รับร้อยละ 100
กรณีที่ 2 อปท. ที่เงินสะสมน้อยกว่าเงินภาษีที่ลดลงให้ชดเชย ได้รับร้อยละ 95
และ กรณีที่ 3 อปท. ที่เงินสะสมมากกว่าเงินภาษีที่ลดลงให้ชดเชย ได้รับร้อยละ 90
ส่วนที่ 3 อัตราส่วนร้อยละ 80 ใช้ฐานคํานวณตามส่วนต่างระหว่าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บได้ประจําปีที่ได้รับผลกระทบกับภาษีโรงเรือนและที่ดินกับภาษีบํารุงท้องที่ ที่จัดเก็บได้ประจําปี พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ให้ สถ. คํานวณการจัดสรรและแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการจัดสรรให้แก่ อปท. และให้ อปท. นําเงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ที่ได้รับผลกระทบ จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนตามข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี.