มาแล้ว! รัฐจ่อแบ่ง เงินอุดหนุนปี 70 ตามสัดส่วนรายได้ ให้ อปท. 30% เกือบ 4.4 แสนล้าน หลัง "สิงห์อ้วน" ไฟเขียวสูตรคำนวน

มาแล้ว! รัฐจ่อแบ่ง เงินอุดหนุนปี 70 ตามสัดส่วนรายได้ ให้ อปท. ร้อยละ 30 จำนวน 438,022.18 ล้านบาท หลัง "สิงห์อ้วน" ไฟเขียว ตาม ก.ก.ถ. สูตรวิธีคำนวณประมาณการรายได้ อปท. "รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง 89,206.82 ล้านบาท+ รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ 256,891 ล้านบาท + รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ 144,800 ล้าน"
วันนี้ (27 ส.ค.2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 2/2568 ที่มี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เห็นชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ก.ก.ถ. เสนอ
โดยให้การกำหนดสัดส่วนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล ปีงบฯ 2570 ในอัตราร้อยละ 30
ทั้งนี้ การประมาณการรายได้ของ อปท. ในปีงบฯ 2570 โดยประมาณการรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล (ตามแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบฯ 2569 - 2572) 3,096,400 ล้านบาท) ปีงบฯ 2570 จำนวน 928,920 ล้านบาท
โดยใช้วิธีการคำนวณ ประกอบด้วย รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง จำนวน 89,206.82 ล้านบาท (ประมาณการโดยใช้รายได้จัดเก็บเองจริง ปีงฯ 2567 จำนวน 84,958.88 ล้านบาท
"บวกกับความพยายามในการจัดเก็บภาษีของ อปท. ซึ่งคาดว่าในปีงบฯ2570 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จำนวน 4,247.94 ล้านบาท รวมเป็นประมาณการรายได้จัดเก็บเอง ปีงบฯ 2570 จำนวน 89,206.82 ล้านบาท)"
ขณะที่รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ จำนวน 256,891 ล้านบาท (ประมาณการโดยใช้อัตราการขยายตัวตามประมาณการรายได้ปี 2570 คิดเป็นร้อยละ 4.0)
(อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 2572 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 - 3.3 อัตราเงินเฟ้อ คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 รวมเป็น 3.0 - 5.0 (ค่ากลางร้อยละ 4.0)
เทียบกับปี 2569 จำนวน 247,011 ล้านบาท จะมีส่วนที่เพิ่ม 9,880 ล้านบาท (247,011 + (247,011 x 4.0% = 9,880) = 256,891)
ทั้งนี้ รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ จำนวน 144,800 ล้านบาท (ประมาณการโดยใช้สัดส่วนเพิ่มขึ้นตามแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบฯ 2567 - 2570) ฉบับทบทวนกันยายน 2566 คิดเป็นร้อยละ 2.7
เทียบกับปี 2569 จำนวน 141,000 ล้านบาท จะมีส่วนที่เพิ่ม 3,800 ล้านบาท (141,000 + (141,000 x 2.7% = 3,800)) = 144,800)
"ดังนั้น เงินอุดหนุน จำนวน 438,022.18 ล้านบาท (เป็นสัดส่วนที่รัฐต้องจัดสรรให้แก่ อปท. เพื่อให้ อปท. มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 30 (928,920 - 89,206.82 - 256,891 - 144,800 = 438,022.18))
มีรายงานว่า กกถ. ยังมีมติ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ (สงป.) กระทรวงการคลัง (กค.) สภาพัฒน์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับไปพิจารณาต่อไป.