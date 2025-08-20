บอร์ดบริหาร กฟก. จัดสรรงบฟื้นฟูอาชีพ 4 ภูมิภาค 18 จังหวัด วงเงินกว่า 8.32 ล้านบาท พร้อมสั่งเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2568 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 24/2568 ณ ห้องประชุม 6A โดยมีนายกุญชร สุธรรมวิจิตร เป็นประธาน นางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงาน กฟก. ทำหน้าที่เลขานุการคณะ ในครั้งนี้มีวาระสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้องค์กรเกษตรกรทั่วประเทศ
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้รายงานการเสนอโครงการเงินอุดหนุนขององค์กรเกษตรกร ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2568 โดยคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้จัดกรอบเงินอุดหนุนไว้ จำนวน 50 ล้านบาท ปัจจุบันมีโครงการเงินอุดหนุนที่เสนอเข้ามาทั้งเงินอุดหนุนอย่างเดียว และเงินอุดหนุนพร้อมเงินกู้ยืม ทั้งหมด 1,115 โครงการ โดยสำนักฟื้นฟูฯ จะลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามนโยบายของบริหารใน 3 ประเด็น ได้แก่ ต้องเป็นองค์กรที่เสนอโครงการค้างท่อ องค์กรซ่อมสร้าง และองค์กรที่สำนักงานสาขาสะสางเข้ามา โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่กำหนดไว้
สำหรับการพิจารณาอนุมัติแผนองค์กรเกษตรกรและโครงการฟื้นฟูและพัฒนา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ เชียงใหม่ น่าน พิจิตร ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ เลย ขอนแก่น มหาสารคาม สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และระนอง วงเงินรวมทั้งสิ้น 8,326,043 บาท โดยแยกเป็นเงินอุดหนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร จำนวน 1,059,005 บาท และเงินกู้ยืม จำนวน 7,267,038 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาแผนและโครงการในส่วนที่เหลือในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคมนี้
สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนภายหลังจากอนุมัติงบประมาณแล้ว คณะกรรมการเน้นย้ำให้สำนักฟื้นฟูฯ ร่วมกับสำนักงานสาขาจังหวัดทำงานในเชิงรุก เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้องค์กรเกษตรกรวางแผนให้ครบถ้วน ทั้งเรื่องตลาด ต้นทุน การผลิต ต้องมีการติดตามแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งในและเกิดประสิทธิภาพในการใช้เงิน