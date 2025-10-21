"งบท้องถิ่น69" ยังไม่อุดหนุนฯ รูปแบบแบ่งตามสัดส่วนร้อยละ ใช้เกณฑ์เดิมอุดหนุนผ่าน 31 รายการ+ภารกิจถ่ายโอน ปีละ 2.5 หมื่นล้าน

มหาดไทย เวียนแจ้ง "ท้องถิ่น" ใช้เกณฑ์เดิมจากปีงบฯที่ผ่านมา รายการเงินอุดหนุนฯอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ปีละ 2.5 หมื่นล้าน ที่ตั้งงบไว้ที่ สถ. ยังไม่ใช้รูปแบบแบ่งตามสัดส่วนร้อยละ หลัง “บอร์ด ก.ก.ถ.” รับหลักการปรับจากเดิมประกาศในแต่ละปีงบฯ ผ่าน 31 รายการ จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ทันใช้ในงบท้องถิ่น ปี 69 เผย เกณฑ์ใหม่ จัดสรรแต่ละแห่งตามสัดส่วนร้อยละ มีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าที่ได้รับปีงบที่ผ่านมา อาทิ อบจ.- ทน. แห่งใด ได้รับจัดสรรน้อยกว่า 50 ล้าน ให้ได้ 50 ล้าน หรือ ทต.- อบต. ใด ได้น้อยกว่า 5 ล้าน ให้ได้ 5 ล้าน ส่วนวงเงินที่เหลือให้จัดสรรเพิ่มเติมกรณีไม่เพียงพอ แถมเปิดทาง อปท.รายได้มหาศาล ไม่ประสงค์ขอรับอุดหนุนทั่วไป
วันนี้ (21 ต.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ รับทราบ และดำเนินการ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2568
ลงนามโดย นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ก.ถ. คนปัจจุบัน ประกาศเมื่อ 1 ต.ค.2568 จำนวน 2 ฉบับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนฯ และหลักเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ วงเงินรวม 142,466,560,200 บาท
โดยเฉพาะ บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการ "ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จํานวน 25,976,647,800 บาท ให้แก่ อปท.แต่ละแห่งที่ตั้งงบประมาณไว้ที่ สถ.
"เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. ให้จัดสรรแก่ อปท. แต่ละแห่งตามสัดส่วนร้อยละที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา"
มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บอร์ด ก.ก.ถ. เห็นชอบ หลักเกณฑ์ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. ให้จัดสรรแก่ อปท. แต่ละแห่ง ตามสัดส่วนร้อยละที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
มีการรับหลักการว่า สามารถจะกำหนดรูปแบบและการพิจารณาออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. โดยไม่ระบุจำนวนเงินของแต่ละรายการได้
ซึ่งจะเป็นไปตามจำนวนเงินที่กำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
โดยได้รับหลักการแนวทางที่ 1 พบว่า เป็นการปรับรูปแบบการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท.
จากเดิมที่จะมีการออกประกาศในแต่ละปีงบประมาณ เป็นออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ให้มีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป โดยไม่ระบุจำนวนเงินแต่ละรายการ และจำแนกรายการเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. ให้จัดสรรแก่ อปท. แต่ละแห่ง ตามสัดส่วนร้อยละที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป ให้แบ่งวงเงินงบประมาณเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ให้จัดสรรให้แก่ อปท. แต่ละแห่งตามสัดส่วนร้อยละ ที่ได้รับการจัดสรรและมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
หาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ เทศบาลนคร (ทน.) แห่งใด ได้รับจัดสรรน้อยกว่า 50,000,000 บาท ให้ได้รับจัดสรรเป็น 50,000,000 บาท
หาก เทศบาลเมือง (ทม.) แห่งใดได้รับจัดสรรน้อยกว่า 20,000,000 บาท ให้ได้รับจัดสรรเป็น 20,000,000 บาท
และหาก เทศบาลตำบล (ทต.) และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งใด ได้รับจัดสรรน้อยกว่า 5,000,000 บาท ให้ได้รับจัดสรรเป็น 5,000,000 บาท
ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นเงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามส่วนที่ 1 ให้นำมาจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ อปท. แต่ละแห่งตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
กรณี อปท. แห่งใดมีรายได้ของตนเองอย่างเพียงพอในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติแล้ว
หากปีงบประมาณใดไม่ประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนก็สามารถทำได้ และให้ระบุเหตุผลประกอบในการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น
(ปัจจุบันมี อปท. มีจำนวน 7,849 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน 76 แห่ง เทศบาลนคร (ทน.) จำนวน 31 แห่ง และเทศบาลเมือง (ทม.) จำนวน 194 แห่ง เทศบาลตำบล (ทต.) จำนวน 2,246 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 5,300 แห่ง อปท. รูปแบบพิเศษ จำนวน 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา).