เตือนนายกฯ โดน JBC หลอก ใช้ไลดาร์หาหลักเขตที่ 42-47 ใหม่ ทำเขตแดนเปลี่ยน เจอโทษประหาร-ยุบพรรค

“เทพมนตรี” เตือนนายกฯ จะโดน JBC หลอก ใช้ไลดาร์หาหลักเขตที่ 42-47 ใหม่ ทั้งที่เคยสำรวจทำพิกัดไว้แล้วตั้งแต่ปี 49-51 เสี่ยงทำเขตแดนเปลี่ยน มีโทษถึงประหาร หรืออาจวางยาให้ยุบพรรค ยื้อเวลาชาวบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้วได้ที่ดินคืน
วันนี้(7 พ.ย.) นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thepmontri Limpaphayorm เป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี มีเนื้อหาระบุว่า “เรียน ท่านนายกรัฐมนตรี จดหมายฉบับที่ 4 ของผมที่มีถึง ฯพณฯ ท่าน ไม่มีอะไรมากเลบแค่บอกว่าท่านถูกพวก JBC หลอก ในเรื่องเหลวไหล
“การจะนำไลด้า (LiDAR) ไปใช้กับหลักเขตที่ 42-47 มันคือปาหี่ หลักเขตทั้งหมดมีการสำรวจตรวจสอบและทำพิกัดเอาไว้แล้วตั้งแต่ปี 2549-2551 กองกำลังบูรพา ตชด. มีหมด การที่จะไปสำรวจร่วมและหาแนวเขตใหม่นั้น อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทย โทษสูงสุดประหารชีวิต คนพวกนี้อาจวางยาท่านนายกไม่ให้กลับมาเล่นการเมืองได้อีก ถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยได้
“นอกจากนี้เป็นการยื้อเวลาชาวบ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้วออกไปอีกนาน มันเป็นเรื่องตลก หรือความเลวร้ายกันแน่
“สมเด็จพ่อฮุนเซนนี่มันใหญ่จริงๆ สั่งอะไรได้หมด นี่ถ้ามันสั่งเสียก่อนสวรรคต มันคงได้ปราสาทหินบนหน้าผาทุกแห่ง ปราสาทตาเมือนธมนี่ เราต้องให้มันแน่ๆจากความดื้อรั้นและไม่ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ให้ดีพอ
“ “ไลด้า”ไม่ใช่ยาวิเศษ มีทั้งข้อดีและข้อเสียนำมาใช้กับเขตแดนบนสันปันน้ำก็หายนะเสียดินแดนไปโดยไม่รู้ตัว มันเป็นยาผีบอกและยาพิษ! ฯพณฯ ท่านลองพิจารณาดูเอง” นายเทพมนตรีระบุ