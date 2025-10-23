"เทพมนตรี" ปูด JBC ตกลงหลักเขตที่ 43 44 45 ไม่ได้ตามที่อ้าง เลยไปหาหมุดชั่วคราวใหม่ หลักเขตที่ 42-47

"เทพมนตรี" ปูดประชุม JBC ตกลงหลักเขตที่ 43 44 45 ไม่ได้ตามที่เคยอ้าง เลยต้องไปหาหมุดชั่วคราวใหม่ หลักเขตที่ 42-47 ชี้ไม่กระทบต่อสิทธิของไทยและกัมพูชาในเรื่องเขตแดนทางบก ถ้าตกลงกันได้ต้องรับประกันความปลอดภัยให้กับชุดสำรวจทุ่นระเบิด
วันนี้ (23ต.ค.) นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ โพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงการประชุม JBC กรณีบ้านหนองจานและบ้านหนองจาน โดยโจมตีว่าเป็นการหลอกชาวบ้าน พร้อมทั้งระบุว่า จากข้อ 6 . ด้านล่าง ที่เคยบอกว่าตกลงกันได้แล้ว 45 หลักเขตเมื่อการประชุม JBC ครั้งที่แล้ว มันมีหลักเขตที่ 43 44 45 ที่เคยบอกว่าตกลงกันได้ บัดนี้โดยสรุปก็คือตกลงกันไม่ได้ เลยต้องไปหาหมุดชั่วคราวใหม่ หลักเขตที่ 42-47
นายเทพมนตรี เผยต่อว่า ชาวบ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้วรอไปอีกครับ นี่คือปัญหาที่ไม่พูดความจริง รายงานการประชุม JBC ข้อ 6 .เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ระหว่างหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 47 บริเวณบ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว
ก. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคำแนะนำทางเทคนิค (Technical Instruction: TI) สำหรับการสำรวจและวางหมุดชั่วคราวในพื้นที่ภูมิประเทศที่มีความเร่งด่วนในบริเวณหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 47
ข. เมื่อทั้งสองฝ่ายดำเนินการสำรวจและวางหมุดชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว จะนำผลการสำรวจดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อกำหนดกลไกที่เหมาะสมสำหรับการปรับการถือครองที่ดินของทั้งสองฝ่ายต่อไป
ค. การวางหมุดชั่วคราวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจเท่านั้นและจะไม่กระทบต่อสิทธิของไทยและกัมพูชาในเรื่องเขตแดนทางบกตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ
ง. ทั้งสองฝ่ายตกลงจะกำชับให้หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน รับประกันความปลอดภัยให้กับชุดสำรวจจากทุ่นระเบิด ตามข้อ 3 ของ MOU 2543 และเพื่อให้ชุดสำรวจสามารถปฏิบัติงานได้โดยปราศจากการขัดขวางและการยั่วยุที่อาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าว