“เทพมนตรี” เสนอนายกฯ เปิดเวทีดีเบต MOU43 ให้ ปชช.รู้เท่าทันก่อนทำประชามติ

“เทพมนตรี” เสนอนายกฯ จัดดีเบตระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กับการยกเลิก MOU43 ก่อนทำประชามติ ชี้ ประชาชนอาจยังรู้จำกัด ควรให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่เท่าทันเสียก่อน
วันที่ 14 ต.ค. นายเทพมนตรี ลิมปะพยอม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thepmontri Limpaphayorm ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้จัดดีเบตระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก MOU2543 ก่อนการทำประชามติ มีรายละเอียดดังนี้
จดหมายฉบับที่ 3 กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ตามที่ ฯพณฯ ได้แถลงนโยบายด้านความมั่นคงในประเด็นจัดให้มีประชามติเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจให้ความเห็นต่อการยกเลิก MOU บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งกระผมขอขอบพระคุณที่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใส่ใจต่อประเด็นสำคัญเช่นนี้ อย่างไรก็ดี ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้อาจมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง MOU จำกัด และเอกสารส่วนใหญ่ยังเป็นเอกสารปิดลับเพราะเป็นเรื่องการเจรจาระหว่างประเทศ แต่ความจำเป็นของประชาชนในแง่การได้รับข้อมูลความจริงต่อเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อการลงประชามติ (ถ้ามี) ประชาชนควรมีความรู้ความเข้าใจ ล่วงรู้เท่าทันกันเสียก่อน
กระผมจึงเห็นว่า รัฐบาลควรจัดให้มีการดีเบตของฝ่ายที่เห็นและไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก MOU ซึ่งส่วนใหญ่คือฝ่ายภาคประชาชนกับหน่วยงานราชการ และนักวิชาการก็มีความเห็นแตกต่างกันคนละอย่าง
ดังนั้น กระผมจึงเสนอว่า ในระหว่างที่รอการลงประชามติ รัฐบาลควรจัดให้มีการดีเบตกัน และไม่จำกัดเรื่องเอกสารลับ และอาจอนุโลมให้นำเสนอเอกสารและหลักฐานได้อย่างเต็มที่ โดยถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และเครือข่ายออนไลน์
จึงนำเรียนมาเพื่อปรึกษาหารือกับ ฯพณฯ อันจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของประชาชนผู้ที่จะลงประชามติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายเทพมนตรี ลิมปพยอม)
14 ตุลาคม 2568