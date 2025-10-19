"เทพมนตรี" ท้าดีเบตนักวิชาการกอด MOU อ้างไทยยกเลิกไม่ได้ ย้อนแย้งกรมสนธิสัญญาที่ยังอ้างอนุสัญญเวียนนา

"เทพมนตรี" ซัดนักวิชาการที่กอด MOU43 อ้างยกเลิกไม่ได้ เพราะไทยไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาเวียนนา ย้อนแย้งในเว็บไซต์กรมสนธิสัญญาก็อ้างเป็นวรรคเป็นเวร จี้ รบ.ควรจัดดีเบต ปูดแผนที่ 1:2 แสน ฝ่ายไทยอ้างเป็นเอกสารลับ เหตุเขมรขีดเส้นเขตแดนไว้แล้ว
วันนี้ (19ต.ค.) นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณี mou43-44 มีเนื้อหาดังนี้
ไม่น่าเชื่อ กล้าดีเบตกันไหม
ท่านอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาฯ ที่อยู่ฝ่ายภาคประชาชนที่ไม่เอา MOU นำอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969) มาใช้เป็นข้อเรียกร้องให้ยกเลิก MOU43 แต่นักวิชาการที่กอด MOU ออกมาต่อต้านว่า ไทยไม่ได้ให้สัตยาบัน ตลกสุดๆ พอเข้าไปดูเว๊บไซด์กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เขาก็อ้างอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969) เป็นวรรคเป็นเวร
จะเชื่อใครดี กลุ่มนักวิชาการที่กอด MOU หรือกรมสนธิสัญญาฯ พวกเดียวกัน ทำไมขัดแย้งกันเอง ?
แต่กระนั้นมีปรากฎการณ์ให้เห็นเดียวนี้ดาหน้าออกกันมาเป็นขบวนการที่อยากจะกกและกอด MOU กันต่อ แต่กลับให้ข้อมูลไม่ครบ หรือบกพร่องโดยสุจริต
อันที่จริงรัฐบาลควรจัดดีเบต หน่วยงานราชการที่กอดกก MOU VS ภาคประชนชาชน โดยไม่จำกัดการเปิดเผยเอกสารลับที่เกี่ยวข้องเอาไหม
พวกเราก็เตรียมการอันเป็นไม้ตายไว้แล้วแหละ!
ป.ล.แผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ที่เขมรร่อนไปทั่วในโลกออนไลน์แต่เราถือเป็นเอกสารปิดลับ ที่ลับเพราะพ่อเขมรเขาขีดเส้นเขตแดนไว้แล้ว อุว่ะ บังอาจ….