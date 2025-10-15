“เพื่อไทย” โวย! ร่างแก้ รธน.ของพรรคโดนคว่ำเพราะเกมการเมือง "ชูศักดิ์" ลั่นสู่ไม่ถอยในชั้น กมธ.ผลักดันรัฐธรรมนูญประชาชนให้สำเร็จ

“เพื่อไทย” โวย! ร่างแก้ รธน.ของพรรคโดนตีตกเพราะเกมการเมือง ชี้พลาดเกณฑ์ ส.ว.แค่ 6 เสียง เหตุไม่ได้ทำ MOU ร่วม พร้อมหนุนร่าง ปชน.เป็นร่างหลัก “ชูศักดิ์” ลั่นแม้ไม่ผ่านก็ไม่ถอย ส่งคนร่วม กมธ.ผลักดันรัฐธรรมนูญประชาชนให้สำเร็จ
วันที่ 15 ต.ค.ภายหลังการประชุมร่วมรัฐสภา พรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดย นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ แถลงภายหลังที่ประชุมรัฐสภามีมติ ไม่รับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ในวาระแรก โดยระบุว่า แม้ร่างของพรรคได้รับเสียงเห็นชอบจากสมาชิกเกินกึ่งหนึ่ง แต่ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพราะได้เสียง ส.ว.เพียง 60 เสียง ขาดไป 6 เสียงจากเกณฑ์ขั้นต่ำหนึ่งในสาม
นายชูศักดิ์กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และยืนยันว่าร่างของพรรคเป็นร่างที่ “เป็นกลางที่สุด” เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จึงเชื่อว่าสาเหตุที่ร่างถูกปัดตก มาจากเหตุผลทางการเมือง ไม่ใช่เนื้อหาของร่าง เพราะพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทำ “เอ็มโอเอ” เหมือนสองพรรคที่ร่างผ่าน จึงไม่ได้รับเสียงจาก ส.ว.เพียงพอ
“แม้ร่างของพรรคจะไม่ผ่าน แต่เราได้โหวตสนับสนุนร่างของพรรคประชาชน (ปชน.) ให้เป็นร่างหลัก เพราะมีแนวทางใกล้เคียงกับเรา โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นฉบับประชาธิปไตยที่แท้จริง” นายชูศักดิ์กล่าว
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยยืนยันจะ ร่วมผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเต็มที่ โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ และเสนอให้คณะกรรมาธิการพิจารณานำบางส่วนของร่างเพื่อไทยมาผสมผสานในวาระที่ 2 เพื่อให้เกิดทางออกที่เหมาะสม พร้อมแสดงความกังวลเรื่อง ระยะเวลาทำประชามติที่อาจกระชั้น เหลือเวลาเพียงไม่เกิน 2 เดือนในการยกร่าง
เมื่อถามถึงความกังวลของ ส.ว. ว่าร่างของพรรคประชาชนอาจนำไปสู่การแก้หมวด 1 และหมวด 2 นายชูศักดิ์ชี้แจงว่า “คณะกรรมาธิการไม่สามารถแก้หมวดเหล่านี้ได้ เพราะหากจะทำต้องมาจากการยกร่างฉบับใหม่และต้องทำประชามติ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีใครแก้หมวดนี้อยู่แล้ว”
นายชูศักดิ์ยังกล่าวถึงท่าทีของ ส.ว. ที่อาจขวางการแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นทางว่า “ก็สุดแต่เขา เราอธิบายจนปากเปียกปากแฉะสองวันแล้ว ถ้าไม่ฟังกันก็ไม่รู้จะทำอย่างไร” พร้อมย้ำว่าหากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าร่างของพรรคประชาชนขัดคำวินิจฉัยเดิมหรือไม่ ก็ต้องเป็นมติของรัฐสภา ไม่ใช่การยื่นโดยลำพังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
“แม้พรรคเพื่อไทยจะพลาดในรอบนี้ แต่เรายังยืนยันเดินหน้าร่วมผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า” นายชูศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย