"เพื่อไทย" ยื้อไม่สำเร็จ สภาฯ ลงมติ 313 ต่อ 142 เลื่อนวาระเลือกนายกฯ ขึ้นมาพิจารณาก่อน

สภาฯ เดือด! ถกเลื่อน–ไม่เลื่อนโหวตนายกฯ “เพื่อไทย” ค้านเร่งรีบ “ทวี” ชี้ MOA บ่อนเซาะ ปชต. จ่อฟ้องศาล รธน. “โรม” โต้ฝ่ายค้านโหวตได้ สุดท้ายยื้อไม่สำเร็จ ที่ประชุมลงมติ 313 ต่อ 142 ให้เลื่อนวาระได้
วันนี้(5 ก.ย.) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภา มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม บรรยากาศเริ่มร้อนแรงตั้งแต่ช่วงเช้า เมื่อ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย เสนอให้เลื่อนวาระด่วนที่ 8 ขึ้นมาพิจารณา คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ แต่ พรรคเพื่อไทย โดย นายวัชระพล ขาวขำ สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทยเห็นแย้ง โดยอ้างว่ามีวาระสำคัญที่ค้างการพิจารณาต้องดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระ
โดยมี สส.เพื่อไทยหลายคนอภิปรายสนับสนุน ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พท. เผลอพูดว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้าน ก่อนหัวเราะแก้เขิน ทำเอาทั้งห้องประชุมขำขัน เช่นเดียวกับ นายอรรถกร ศิริลัทยากร จากกล้าธรรม ที่เผลอเรียกพรรคตัวเองเป็น “ก้าวไกล” ถึงสองครั้ง
ด้าน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง จากพรรคเพื่อประชาชาติ อภิปราย ชี้ ข้อตกลง (MOA) ระหว่างพรรคประชาชนกับภูมิใจไทย ที่ระบุให้รัฐบาลใหม่ยุบสภาภายใน 4 เดือน เป็นการบ่อนเซาะรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย เสนอให้พรรคการเมืองยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ อาจนำไปสู่การยุบพรรคได้ ขณะที่ นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ พรรคเพื่อไทย ก็ย้ำว่าการบรรจุวาระโหวตนายกฯ ส่อขัดรัฐธรรมนูญ
ด้านฝ่ายค้านโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านจาก ปชน. โต้ทันทีว่า รัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวทำให้เกิดความสับสน จึงต้องเร่งแก้ไข และยืนยันพร้อมอยู่เป็นองค์ประชุมพิจารณากฎหมายสำคัญ ไม่ใช่โหวตนายกฯ แล้วกลับบ้าน ขณะที่นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ ปชน. เสริมว่า ไม่มีข้อห้ามในรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าฝ่ายค้านโหวตเลือกนายกฯ ไม่ได้ พร้อมย้อนถาม หาก MOA ผิดกฎหมายจริง ทำไมฝ่ายการเมืองที่วิจารณ์จึงบอกว่าพร้อมรับทุกเงื่อนไข
นายวันมูหะมัดนอร์ ในฐานะประธาน ย้ำหากเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถยื่นตรวจสอบต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยตนพร้อมรับผิดชอบภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อบังคับ ขณะเดียวกันได้จัดสรรเวลาอภิปรายให้ฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านฝ่ายละ 5 คน เพื่อหาทางออกท่ามกลางวิกฤติทางการเมืองที่ยังคุกรุ่น
ต่อมา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้าน พรรคประชาชน ระบุ พรรคพร้อมสนับสนุนญัตติเลื่อน หาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นยืนยันว่าหลังโหวตนายกฯ แล้ว พรรคจะไม่ถอนตัวกลับบ้าน แต่จะอยู่ร่วมองค์ประชุมพิจารณากฎหมายสำคัญจนเสร็จ เช่น พ.ร.บ.กสทช. และ พ.ร.บ.อสม.
หลังจากนั้น นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง ภูมิใจไทย ย้ำว่าหัวหน้าพรรคจะอยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมแน่นอน ทำให้ นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เชิญชื่อนายอนุทินขึ้นอภิปราย พร้อมเรียก “ว่าที่นายกฯ” จนเกิดเสียงฮือฮาในห้องประชุม ขณะเดียวกันยังถูกจับตาที่การเลือกสวมเนคไทสีฟ้า-น้ำเงินด้วย
ด้านนายอนุทิน ลุกขึ้นยืนยันกลางสภาว่า พรรคภูมิใจไทยจะอยู่เป็นองค์ประชุมทั้งวันนี้และอนาคต เพื่อให้การทำงานของสภาฯ เป็นไปอย่างราบรื่นตามเจตนารมณ์ร่วมของสมาชิกทุกฝ่าย
ที่สุดแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นมาพิจารณาก่อน ด้วยคะแนน 313 เสียง เห็นชอบ 142 ไม่เห็นชอบ 4 งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนนน