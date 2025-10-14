สภาถก 3 ร่างแก้ไข รธน."ไอติม" ย้ำรัฐบาลต้องทำควบคู่แก้ปากท้อง ภท.ยันไม่แตะหมวด 1-2 “เพื่อไทย” เผยโมเดล 151 สสร.ต้องเสร็จใน 4 เดือน

รัฐสภาถกแก้รธน. 3 ร่าง “พริษฐ์” ย้ำ รัฐธรรมนูญไม่ใช่ยาวิเศษ แต่รัฐบาลต้องทำควบคู่กับการแก้ปัญหาปากท้อง “ภูมิใจไทย” ยันไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 “เพื่อไทย” เผยโมเดล 151 ส.ส.ร. ต้องเสร็จใน 4 เดือน ไม่ทันยุบสภาร่างตก
วันนี้( 14 ต.ค. 68)เวลา 09.45 น. ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ซึ่งเสนอโดย 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย มีสาระสำคัญคือการแก้มาตรา 156 และเพิ่มเติมหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ชี้แจงหลักการร่างของพรรคว่า กำหนดให้มีผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ 135 คน แบ่งเป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน โดยประชาชนเลือกเบื้องต้นจากระบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศ 70 คน ก่อนให้รัฐสภาคัดเหลือ 35 คน และสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญ 100 คน มาจากการเลือกตั้งระดับจังหวัด มีสมาชิกจังหวัดละ 1–5 คน ทำหน้าที่รับฟังและส่งความเห็นสู่คณะกรรมาธิการ
นายพริษฐ์ย้ำว่า ร่างพรรคประชาชนเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมสูงสุด โดยไม่ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และกำหนดหลักให้ประเทศเป็นรัฐเดี่ยวภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่าย พร้อมระบุว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นต้นเหตุของวิกฤตประชาธิปไตย นโยบายล้าหลัง และการทุจริตเรื้อรัง จนทำให้ดัชนีความโปร่งใสของไทยตกต่ำเทียบเท่าเนปาล
นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า ตนไม่ได้มองว่ารัฐธรรมนูญเป็นยาวิเศษ แต่ถ้ารัฐบาลใดไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญควบคู่กับการแก้ปัญหาปากท้องและความมั่นคงได้ “ก็ไม่ควรเป็นรัฐบาล” พร้อมชี้ว่ารัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้นักการเมืองย้ายพรรคได้กลางสภาฯ ทำให้เกิดการรวมมุ้งต่อรองผลประโยชน์ และตอกย้ำว่ารัฐธรรมนูญใหม่ต้องผ่านประชามติ 2 ครั้งก่อนมีผลบังคับใช้
นายพริษฐ์กล่าวว่า จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บางคนอาจจะมีความกังวลว่ารัฐบาลจะสนใจแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่สนใจการแก้ปัญหาปากท้องประชาชน ในมุมหนึ่งถ้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดไหนไรประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญ กับการแก้ปัญหาปากท้อง และความมั่นคงได้ ตนว่าพี่น้องประชาชนก็อย่าให้เขาเป็นรัฐบาลเลย แต่ในอีกมุมจะบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ส่งผลกระทบต่อปากท้องของประชาชนในระยะยาวก็คงไม่ใช่ ถ้ารัฐธรรมนูญทำให้นายกฯที่มาจากการเลือกตั้งต้องเปลี่ยนกันทุกๆปี แล้วนักลงทุนที่ไหนจะอยากขนเงินมาลงทุนในประเทศไทย ยกเว้นกลุ่มทุนเทา ที่จองฉวยโอกาสจากจังหวะชุลมุนแบบนี้ ถ้ารัฐธรรมนูญ60 ปล่อยให้คนโกงยังคงหากินจากภาษีพี่น้องประชาชนไปได้เรื่อยๆ แล้วประเทศเราจะเหลืองบประมาณเหลือทรัพยากรส่วนไหนมากระตุ้นเศรษฐกิจ และทำสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชน ถ้ารัฐธรรมนูญจะทำให้คนเข้ามาทำงานการเมืองได้ต้องพึ่งทุนใหญ่ บ้านใหญ่ แล้วไครในสภาฯจะเป็นตัวแทนที่ผลักดันนโยบายที่เอาประชาชนเป็นใหญ่
ด้านนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ชี้แจงร่างพรรคภูมิใจไทยว่า มีจุดมุ่งหมาย 4 ด้านคือ เข้าใจง่าย ทำได้จริง ไม่สร้างความขัดแย้ง และไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 99 คน แบ่งเป็น ส.ส.ร.จังหวัด 77 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 22 คน จากด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 45 คน จากส.ส.ร. 30 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน โดยมีเงื่อนไขชัดเจนว่า “ห้ามแก้หมวด 1 และหมวด 2”
นายกรวีร์ ระบุว่า ร่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนเสี่ยงขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เพราะให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.โดยตรงในเบื้องต้น ก่อนให้รัฐสภาคัดอีกชั้น ซึ่งอาจขัดต่อหลักเกณฑ์ของศาล พร้อมเตือนว่า “การแก้รัฐธรรมนูญต้องจริงใจ อย่าเพ้อฝันมาก” และย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยพร้อมรับหลักการทุกร่าง แต่เห็นว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงที่สุด
ขณะที่นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ชี้แจงว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นผลพวงของการรัฐประหาร แม้จะอ้างว่าเป็น “รัฐธรรมนูญปราบโกง” แต่กลับมีบทลงโทษนักการเมืองที่ไม่ชัดเจน และเปิดทางให้การตีความทางศาลกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง พรรคเพื่อไทยจึงเสนอให้มีผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ 151 คน ประกอบด้วย ส.ส.ร.จังหวัด 100 คน (คัดจาก 300 คนทั่วประเทศ) และส.ส.ร.จากการคัดเลือก 51 คน เสนอชื่อโดยสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยมี 27 คน จากส.ส.ร. 14 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 13 คน เมื่อยกร่างเสร็จให้เสนอรัฐสภาเห็นชอบก่อนทำประชามติ นายชูศักดิ์ย้ำว่า พรรคเพื่อไทยไม่มีเจตนาแก้หมวด 1 และหมวด 2 เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 ระบุห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองไว้อย่างชัดเจน พร้อมยอมรับว่าการผลักดันครั้งนี้เป็น “การลงทุนสูงสุดทางการเมือง” เพราะต้องทำให้เสร็จภายใน 4 เดือน ไม่เช่นนั้นร่างจะตกไป และไม่ทันกับการยุบสภา
ทั้งนี้ ที่ประชุมรัฐสภาได้เปิดให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายต่อเนื่อง เพื่อแสดงความเห็นต่อหลักการทั้งสามร่าง ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน ลดความขัดแย้งและสร้างระบบการเมืองที่โปร่งใส ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุด