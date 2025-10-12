พท.โวหัวใจคนเมืองกาญฯยังสีแดง "เต้น" นำทีมลุยทวงเก้าอี้สส. ล้มคู่แข่งที่ทิ้งไปซบพรรคน้ำเงิน

รองโฆษกเพื่อไทย มั่นใจหัวใจคนเมืองกาญฯ ยังเป็นสีแดงส่ง ‘ณัฐวุฒิ’ นำทีมลงพื้นที่ทวงเก้าอี้ สส. ล้มคู่แข่งที่ทิ้งพรรคไปสังกัดพรรคสีน้ำเงิน
วันนี้ (12ต.ค.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในส่วนของการเลือกตั้งซ่อม สส. เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี แทนนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ที่ได้ลาออกจากสมาชิกและ สส.พรรคเพื่อไทย เพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทินนั้น พรรคเพื่อไทยได้จัดทีม ประกอบด้วย แกนนำ พรรค และ ส.ส. ดาวเด่น อาทิ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, นายอดิศร เพียงเกษ, นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด, นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์, นายพนม โพธิ์แก้ว, นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ และน.ส. ตรีชฎา ศรีธาดา เพื่อลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยผู้สมัครรณรงค์หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย โดยจะลงพื้นที่พบปะพูดคุยพี่น้องประชาชนในทุกตำบล และปราศรัยย่อยต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 19 ต.ค. นี้
การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้ส่งผู้สมัคร คือ พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช เบอร์ 2 อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งเป็นลูกหลานคนเมืองกาญฯโดยแท้ เติบโตที่เมืองกาญฯ และเรียนหนังสือที่เมืองกาญฯ ซึ่งเชื่อว่า พล.อ.ดร. ชินวัฒน์ จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เป็นตัวแทนในฐานะ สส. ของพรรคเพื่อไทย เข้าไปทำงานในสภาฯ เข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลผลประโยชน์ของประเทศชาติ ผลประโยชน์ของพี่น้องเมืองกาญจนบุรี เขต 4 อย่างแข็งขัน
“พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการส่งเสียงครั้งสำคัญของคนเมืองกาญจนบุรี เขต 4 พิสูจน์ว่าคนกาญจนบุรียังสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่างมั่นคง ไม่สนับสนุนระบบการเมืองที่ผูกขาดกินรวบ ไม่เห็นด้วยกับขบวนการฮั้ว สว. หรือการฝังรากลึกของกลุ่มเครือข่ายสีน้ำเงินที่กระจายทุกหนแห่ง ทุกองค์กร และจะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ถ่วงดุลอำนาจ ด้วยการเลือกพรรคเพื่อไทยกลับมาใหม่ และเวทีนี้พรรคเพื่อไทยจะสู้อย่างเต็มที่แน่นอน จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเมืองกาญจนบุรี เขต 4 ออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากและออกมาร่วมแสดงพลังผ่านการเลือกตั้งซ่อมในวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค.นี้ไปด้วยกัน”