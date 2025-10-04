xs
“อนุทิน” เยือนกาญจน์ 12 ต.ค. ลุยตรวจราชการ–ขึ้นเวทีช่วยลูกพรรคปราศรัย เขต 4. ขณะที่ “อุ๊งอิ๊ง” ลงพื้นที่กาญจน์ช่วยลูกพรรคหาเสียงพรุ่งนี้ (5 ต.ค.)

“อนุทิน” เตรียมลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 ต.ค.นี้ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ พร้อมขึ้นเวทีปราศรัยช่วย “น้องดรีม” วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 พรรคภูมิใจไทย คาดประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ด้านพรรคเพื่อไทย นำโดย “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร เตรียมเปิดเวทีหาเสียงช่วย “บิ๊กเลน” พรุ่งนี้ (5 ต.ค.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 12 ต.ค. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ลงที่ลานจอดชั่วคราววัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา ก่อนเข้าสู่โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน ทั้งกลุ่ม อสม. เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ข้าว และผู้เลี้ยงโค-กระบือ รวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อ.บ่อพลอย เพื่อพบประชาชน ก่อนเป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลเห็ดโคน อัญมณี ของดีบ่อพลอย และงานกาชาด จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2568” เวลา 19.00–21.00 น. ที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขากาญจนบุรี ซึ่งในเวทีดังกล่าวจะมีการปราศรัยช่วยหาเสียงให้กับ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 2 ลูกสาวนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย

ด้านพรรคเพื่อไทยนำโดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ คนที่ 31 ก็มีกำหนดการลงพื้นที่กาญจนบุรีวันพรุ่งนี้ (5 ต.ค. 68) เพื่อช่วยหาเสียงให้ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช หรือ “บิ๊กเลน” ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 2 โดยจัดเวทีปราศรัยที่วัดเขารักษ์ อ.ห้วยกระเจา นำทีมโดย “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” แกนนำคนเสื้อแดง คาดประชาชนเข้าร่วมฟังปราศรัยหนาแน่นเช่นกัน

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แกนนำพรรคเพื่อไทยหลายราย อาทิ นายอดิศร เพียงเกษ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ นายชูศักดิ์ แม้นทิม และนายพนม โพธิ์แก้ว รวมถึง น.ส.พลอย ธนิกุล ต่างลงพื้นที่ปราศรัยย่อยในเขตเลือกตั้งที่ 4 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียกคะแนนให้กับ “บิ๊กเลน”








