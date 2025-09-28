xs
“น้องดรีม–บิ๊กชิน” ลงพื้นที่เช้ายันดึก ชูนโยบายเข้าถึง ปชช. ชี้คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ประชาชน 19 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 คึกคักอย่างต่อเนื่อง หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้ 22–26 ก.ย. 2568 เป็นวันรับสมัครแทนตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกของนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ซึ่งไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยพรรคภูมิใจไทยส่ง น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” บุตรสาวนายศักดิ์ดา ลงสมัครในหมายเลข 1 ส่วนพรรคเพื่อไทยส่ง พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช หรือ “บิ๊กชิน” อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ลงสมัครหมายเลข 2 ทั้งสองผู้สมัครต่างเร่งเดินสายพบปะประชาชนตั้งแต่เช้าจรดค่ำในทุกพื้นที่ของเขตเลือกตั้ง

เช้าวันนี้ “น้องดรีม” พร้อมทีมงานลงพื้นที่ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย เดินเท้าพบปะชาวบ้านถึงหน้าบ้าน บรรยากาศเป็นกันเอง โดยมีคุณยายวัย 99 ปีทักทายและอวยพรให้ชนะเลือกตั้ง ขณะชาวบ้านหลายรายชื่นชมความน่ารักและความเป็นกันเอง น.ส.วิสุดาเผยว่า แม้เป็นการลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรก แต่ไม่รู้สึกตื่นเต้น และย้ำว่า “ลงในฐานะลูกหลานคนเมืองกาญจน์” พร้อมตั้งใจรวบรวมปัญหาของประชาชนเพื่อวางแผนแก้ไขในระยะยาว

ด้าน “บิ๊กชิน” ลงพื้นที่พบปะประชาชนตั้งแต่เช้าถึงเย็นเช่นกัน โดยมี น.ส.พลอย ธนิกุล อดีตผู้ช่วย รมช.อว. และ นพ.สุรพงษ์ ปิยะโชติ อดีตรมช.คมนาคม ร่วมสนับสนุน ขณะที่ประชาชนบางส่วนมองว่าการมี ส.ส.ที่มีบทบาทในรัฐบาลจะช่วยดึงงบประมาณพัฒนาพื้นที่ได้มากขึ้น

การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะมีขึ้นในวัน อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 คาดว่าการแข่งขันจะเข้มข้น ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต 4 จังหวัดกาญจนบุรี










