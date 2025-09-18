ศึกเลือกตั้งซ่อมกาญจน์ เขต 4 เดือด! ภท.ส่ง “น้องดรีม” ลูกสาว ศักดิ์ดา ชน พท.ส่ง “บิ๊กชิน” อดีตรองแม่ทัพภาค 4

กาญจนบุรี - 2 พรรคใหญ่เปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 แทนตำแหน่งว่าง ภท.ส่งลูกสาว ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ว่าที่ รมช.มหาดไทย สู้กับ พท.ส่ง พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ขณะที่พรรคอื่นยังเงียบ
วันนี้(18 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 หลัง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อดีต ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ลาออกเพื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ครม.อนุทิน 1 มีผลตั้งแต่ 9 กันยายนที่ผ่านมา
ต่อมามีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้จัดการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22–26 กันยายน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา หนองปรือ เลาขวัญ และบ่อพลอย (ยกเว้น ต.หนองกุ่ม)
ล่าสุด พรรคภูมิใจไทยประชุมสาขาพรรคที่กาญจนบุรี มีมติเอกฉันท์ส่ง น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ น้องดรีม บุตรสาวของนายศักดิ์ดา ลงสมัครในนามพรรค ภท. โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ด้านพรรคเพื่อไทยชัดเจนแล้ว ส่ง พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช (ตท.18) อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 และอดีตที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงชิงเก้าอี้ โดยมี นพ.สุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือ หมอหนุ่ย รักษาการ รมช.คมนาคม เป็นแม่งานหลัก
คาดว่าผู้สมัครทั้งสองจะเดินทางไปยื่นสมัครในวันที่ 22 กันยายน ก่อนลงพื้นที่หาเสียงทันที ท่ามกลางข้อจำกัดเรื่องเวลาและสภาพอากาศฤดูฝนที่อาจกระทบต่อการเข้าถึงประชาชน
ขณะที่พรรคการเมืองอื่น ๆ ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งผู้สมัครลงแข่งขัน แต่ยังเหลือเวลาอีก 3 วันก่อนปิดรับสมัคร ส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งยอมรับว่ามีเวลาเตรียมการน้อย งบประมาณจัดการเลือกตั้งอาจกระชั้น แต่มั่นใจเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปปี 2566 เขต 4 กาญจนบุรี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,701 คน มาใช้สิทธิ 103,157 คน หรือ 78.93% ล่าสุดเดือนสิงหาคม 2568 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มเป็น 133,685 คน แบ่งเป็นชาย 65,654 คน หญิง 68,031 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 254 หน่วย