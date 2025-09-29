“สมศักดิ์”ยอมรับผู้สมัครฯ“เพื่อไทย”พ่ายยับศึกเลือกซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ ชี้เหตุประชาชนหนุนพรรครัฐบาล

ศรีสะเกษ -“สมศักดิ์ เทพสุทิน” ยอมรับ “ภูริกา” ลูกสาวอมรเทพ ผู้สมัครฯเพื่อไทยพ่ายยับ ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 เคารพการตัดสินใจของประชาชน ชี้เหตุปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากปชช.สนับสนุนพรรครัฐบาลกับพรรคหนุนตั้งรัฐบาล แต่ยังพอใจคะแนนที่ได้ ถือเป็นตัวชี้วัดทำศึกเลือกตั้งสนามใหญ่ ส่วนเจ้าตัวภูมิใจ คะแนนลงเลือกตั้งครั้งแรก แทบไม่ต่างจากคะแนนที่พ่อชนะครั้งที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี อดีต รมช.คมนาคม ส.ส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำพรรคเพื่อไทย และ นางสาวภูริกา สมหมาย ผู้สมัคร ส.ส. ศรีสะเกษ เขต 5 หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย(พท.) ร่วมแถลงข่าวที่สำนักงานพรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้ง 5 ศรีสะเกษ หลังมีการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้ง 5 อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อคืนนี้ ( 28 ก.ย.) ปรากฏว่า ผู้สมัครฯ พรรคเพื่อไทย พ่ายการเลือกตั้งให้กับคู่แข่ง
โดยในส่วนของผู้สมัครฯ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
ได้คะแนน
ประมาณ 31,349 คะแนน ส่วน น.ส.จินณ์ตวรรณ
ไตรสรณกุล หรือ“อีฟ” ผู้สมัครฯ
หมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ ประมาณ 40,093 คะแนน ห่างกันกว่า 8,000 คะแนน โดยทางตัวแทนพรรคเพื่อไทย พอใจคะแนนเสียง เคารพการตัดสินใจของประชาชน และขอบคุณทุกคะแนนเสียง
ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมออกมา ถึงแม้พ่ายการเลือกตั้ง แต่เคารพการตัดสินใจของประชาชน ไม่หวั่นไหว ไม่กระทบเสถียรภาพของพรรค ในการทำงานการเมืองของพรรคเพื่อไทย จะได้นำมาเป็นตัวชี้วัดในสนามการเลือกตั้งใหญ่ พร้อมยืนหยัดทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน พอใจสำหรับคะแนน ที่ชาวบ้านเลือก ถือว่าฐานคะแนนเพื่อไทยยังเหนียวแน่น หากเทียบกับเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชน ชาว อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ที่ให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ปัจจัยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการสนับสนุนพรรครัฐบาลกับ พรรคที่หนุนตั้งรัฐบาล
ด้าน นางสาวภูริกา สมหมาย ผู้สมัคร ส.ส. ศรีสะเกษ เขต 5 หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ถึงแม้พ่ายการเลือกตั้ง แต่ถือว่าภาคภูมิใจมาก สำหรับคะแนนที่ได้ ถือว่าเป็นที่พอใจ เพราะได้คะแนน แทบจะไม่แตกต่างจากคะแนนของคุณพ่อ ( นายอมรเทพ สมหมาย อดีต ส.ส. ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิต) ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยยังยืนยันที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ทำงานดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้ความเมตตา พร้อมทำงานการเมืองต่อเนื่อง