"ภูมิธรรม" เผยพรรคร่วมรับทุกข้อเสนอ รอปชน.ตัดสินใจ จี้ทำเร็วยุบสภาได้ก่อน 4 ด. ม็อบแดงโผล่เชียร์

“ภูมิธรรม” เผย พรรคร่วมรัฐบาล ตอบรับทุกข้อเสนอ “ปชน.” รอพรรคส้มตัดสินใจ ลั่นทำเร็ว ยุบสภาได้ก่อน 4 เดือน ขณะม็อบหนุน พท. โผล่ให้กำลังใจ “เพื่อไทยสู้ๆ”
วันนี้ (31ส.ค.) ภายหลังแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยนายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย เข้าหารือกับแกนนำพรรคประชาชนประมาณ 1 ชั่วโมง
นายภูมิธรรมได้นำแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลมาแถลงข่าว ขาดเพียงนายเดชอิศม์ ขาวทอง และนายชัยชนะ เดชเดโช แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่ระบุว่ารีบไปประชุมพรรค จึงไม่ได้ร่วมวงสัมภาษณ์
โดยนายภูมิธรรมระบุว่าในนามพรรคร่วมรัฐบาล ได้มอบหมายให้พรรคเพื่อไทย เป็นแกนนำในการประสานจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชน ซึ่งตัวแทนที่มาวันนี้ก็ครบทุกพรรค ส่วนตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติไม่สบาย แต่เขาพร้อม หากไม่สบายใจหรือมีข้อสงสัยก็พร้อมจะซูมเข้ามา ซึ่งข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลมีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากเห็นว่าการเมืองขณะนี้เป็นช่วงวิกฤต เป็นเรื่องที่ควรจะหาทางออกร่วมกัน ดังนั้นหลังจากที่พูดคุยกันแล้วพรรคร่วมรัฐบาลจึงได้มาพูดคุยกับพรรคประชาชน เนื่องจากพรรคประชาชนเป็นพรรคที่เสนอว่า หากใครรับข้อเสนอของพรรคประชาชนได้ ก็จะนำมาตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดจึงได้มานำเสนอและพูดคุยกัน โดยหัวใจสำคัญวันนี้ คือ ข้อเสนอของพรรคประชาชนเรารับทั้งหมด พร้อมที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ส่วนข้อเสนอของเราก็เป็นการเสนอให้พรรคประชาชนได้รับทราบ ซึ่งได้คุยกันแล้วว่าหลายเรื่องที่เราเสนอเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม เราเสนอไม่ให้มีการไปแซกแทรกกระบวนการยุติธรรมคดีต่างๆที่ที่อยู่ทั้งหมด ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ รายละเอียดทั้งหมดพรรคประชาชนจะเอาไปพิจารณาและบอกกับเราว่ายังไม่ได้รับปาก หรือตัดสินใจว่าจะยกมือให้ใคร อยู่ที่คณะกรรมการบริหารพรรคและองคาพยพของพรรค มีหลายส่วนก็จะต้องปรึกษาหารือกันให้มากที่สุด ซึ่งเราก็ยอมรับเงื่อนไขนี้ได้ โดยในวันพรุ่งนี้พรรคประชาชนจะมีการประชุมเป็นกระบวนการภายในของพรรค
นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าวันนี้สิ่งที่เราเสนอและพูดคุยกัน ถ้าจะจัดตั้ง รัฐบาลขึ้นมาวาระที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ คือการแก้ไขวิกฤตเรื่องรัฐธรรมนูญ ที่อยากจะรีเซ็ทการเมืองใหม่ ให้เป็นการเมืองที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ส่วนเรื่องอื่นๆยังเป็นกระบวนการรายละเอียด ขออนุญาตไม่พูดไปมากกว่านี้ เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันต่อทั้งสองฝ่าย
เมื่อถามว่าการพูดคุยวันนี้ พรรคเพื่อไทยได้พูดถึงข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่เช่นการนำรัฐธรรมนูญปี 2540 กลับมาใช้ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ข้อเสนอเราเห็นว่าไม่ได้เป็นปัญหาต่อข้อสรุปที่ได้สรุปกันไปขั้นต้น ซึ่งเรายอมรับทั้งหมดไม่ได้ขัดกัน ตรงนี้เราโอเค แต่ข้อเสนอของเราเพียงเสนอให้พิจารณา แต่จะทำหรือไม่ทำ ไม่มีผลต่อการร่วมจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อถามว่า พรรคร่วมรัฐบาลมากันครบถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เรายินดีพร้อมยุบสภาให้ไม่เกิน 4 เดือนตามที่เขาเสนอ แต่เร็วกว่านั้นเราก็ทำได้ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า “เราจะยุบสภาให้เร็ว”
เมื่อถามว่า บรรยากาศเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า “พอแล้วครับ”
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า กังวลหรือไม่ว่าพรรคประชาชนจะไม่เลือกใครเลย นายภูมิธรรม ไม่ได้ตอบคำถาม
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนจะยกมือสนับสนุนนายชัยเกษมหรือไม่ นายภูมิธรรม ไม่ได้ตอบคำถามเช่นกัน
ด้านนาย ชูศักดิ์กล่าวเสริมว่าทิศทางการพูดคุยวันนี้เป็นไปได้ด้วยดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ภูมิธรรมและคณะเดินทางออกจากพรรคประชาชนนั้น มวลชนฝั่งพรรคประชาชนยังคงรอตะโกนต่อต้านแดนนำพรรคเพื่อไทยเช่นเดิม แต่ระหว่างนั้นก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยได้นำดอกไม้มาให้นายภูมิธรรมและนายสรวงศ์ พร้อมบอกว่า “เพื่อไทยสู้ๆ”