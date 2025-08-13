พท.ตั้งเป้าคงเก้าอี้สส.เขต7 เชียงราย "สมศักดิ์"ช่วยปราศรัย

เชียงราย - อดีต สจ.เชียงแสน สวมเสื้อพรรคเพื่อไทย สมัครเลือกตั้งซ่อมเป็นคนแรก- “สมศักดิ์” ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงทันที ตั้งเป้ารักษาเก้าอี้ ส.ส.เขต 7 เชียงราย หลัง“พิเชษฐ์” อดีตรองประธานสภาฯ โดนตัดสิทธิเลือกตั้ง
วันนี้ (13 ส.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้รับสมัครผู้จะลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.เชียงราย เขต 7 ซึ่งว่างเว้นตำแหน่งลงไปหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและ ส.ส.ในเขตนี้พ้นจากการเป็น ส.ส.และเพิกถอนสิทธิทางการเมือง 10 ปี ซึ่งพบว่าภาคเช้ามีผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย มารอให้กำลังใจผู้สมัคร ที่ลานหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย กันตั้งแต่เช้า
กระทั่งถึงกำหนดเวลาเปิดรับสมัครเวลา 08.30 น.นายสง่า พรมเมือง อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย เขต อ.เชียงแสน เดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวโดยไม่มีผู้สมัครจากพรรคอื่นไปสมัครเพื่อแข่งขันกันได้หมายเลข 1 แต่อย่างใด
และหลังจากการสมัครนายสง่าได้เดินทางไปยังลานหน้าบ้านของตัวเองในเขตเทศบาล ต.เวียงเชียงแสน เนื่องจากมีการจัดเวทีปราศรัยหาเสียงโดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข และแกนนำพรรคเพื่อไทยเดินทางไปปราศรัยหาเสียงช่วยนายสง่าด้วย
นายสง่า กล่าวว่าตนพร้อมจะเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย อย่างเต็มที่ โดยมีนโยบายจะดูแลพี่น้องเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา ฯลฯ
ด้านนายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการ กกต.ประจำ จ.เชียงราย กล่าวว่า การรับสมัครเลือกตั้งซ่อม กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 13-17 ส.ค.นี้ และจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 14 ก.ย.2568 ซึ่งช่วงเช้าวันแรกก็มีผู้สมัครอยู่เพียงคนเดียวแต่คาดว่าหลังจากนี้ก็จะมีผู้สมัครจากพรรคการเมืองอื่นเดินทางไปสมัครต่อไป ขั้นตอนต่อไปคือจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครจึงขอให้ผู้สมัครแต่ละคนได้ปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งด้วย
ซึ่งเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย ประกอบด้วย อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ (ยกเว้น ต.บุญเรือง) และ ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 นายพิเชษฐ์ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยและได้คะแนนนำเป็นอันดับ 1 จำนวน 31,588 คะแนน รองลงมาคือนายประหยัด เสียงดัง จากพรรคประชาชน (เดิมพรรคก้าวไกล) จำนวน 25,889, น.ส.มิรันตี บุญแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย 18,153 คะแนน ฯลฯ
ทั้งนี้จากการติดต่อสอบถามไปยังเครือข่ายพรรคการเมืองอื่นบางพรรคก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งผู้สมัครไปเลือกตั้งในวันและเวลาใด