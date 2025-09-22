เปิดสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 วันแรกคึกคัก “น้องดรีม ภูมิใจไทย” เบอร์ 1 ชน “บิ๊กชิน เพื่อไทย” เบอร์ 2

กาญจนบุรี - สนามเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี เขต 4 คึกคัก รับสมัครวันแรก “น้องดรีม-วิสุดา” ลูกสาวอดีต ส.ส. ลงสมัครในนามภูมิใจไทย ได้เบอร์ 1 ขณะ “พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช” อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 ในนามเพื่อไทย ได้เบอร์ 2 มวลชนทั้งสองฝ่ายแห่มาให้กำลังใจล้นหลาม แกนนำระดับชาติ–ท้องถิ่นยกทีมหนุน ต่างมั่นใจชนะเลือกตั้ง
วันนี้ (22 ก.ย. 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ศาลาประชาคม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เต็มไปด้วยความคึกคัก หลังจากที่นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำให้ กกต.กำหนดวันรับสมัคร 22–26 ก.ย. และวันเลือกตั้ง 19 ต.ค. 2568
ผู้สมัคร 2 รายหลักเดินทางมาถึงในเวลาใกล้เคียงกัน คือ น.ส.วิสุดา หรือ “น้องดรีม” วิเชียรศิลป์ อายุ 31 ปี บุตรสาวนายศักดิ์ดา ลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 ในนามพรรคเพื่อไทย (พท.) โดยมีประชาชนและกลุ่มผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายแห่มาให้กำลังใจจำนวนมาก
ก่อนเปิดรับสมัคร นายวีระ หิรัญกุล รักษาราชการแทนนายอำเภอเลาขวัญ/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขต 4 ได้อธิบายขั้นตอน และให้ผู้สมัครจับสลากลำดับการสมัคร ผลปรากฏว่า “น้องดรีม” ได้สมัครเป็นคนแรก รับหมายเลข 1 ส่วน “บิ๊กชิน” สมัครเป็นลำดับที่สอง ได้หมายเลข 2
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ฝั่งภูมิใจไทยนำโดยนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน หรือ “ส.ส.กุ๊ก” ส.ส.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมทีมงานและมวลชน ขณะที่เพื่อไทยยกทัพแกนนำ อาทิ นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค, นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ อดีต รมช.คมนาคม, นายชูศักดิ์ แม้นทิม ส.ส.เขต 2, นายพนม โพธิ์แก้ว ส.ส.เขต 5, นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายก อบจ.กาญจนบุรี รวมถึงทีม “พลังกาญจน์” มาร่วมให้กำลังใจและมอบดอกกุหลาบ
ประชาชนจำนวนมากมารอต้อนรับและมอบพวงมาลัยดาวเรืองพร้อมตะโกนให้กำลังใจ บรรยากาศเข้มข้นราวศึกใหญ่ โดยมีชาวบ้านรายหนึ่งฝากถึงผู้สมัครทั้งสองว่า “ถ้าได้เป็น ส.ส.แล้วอย่าทิ้งประชาชน ขอให้ทำงานแก้ปัญหาปากท้องตามที่หาเสียงไว้”
ด้าน ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิมากกว่า 60% จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,100 คน พร้อมยืนยันการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มความเรียบร้อยรอบบริเวณสมัคร