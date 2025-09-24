“สมศักดิ์“ อ้อนชาวขุนหาญ-ภูสิงห์ เลือกผู้สมัคร พท.สานต่อ พ.ร.บ.อสม.

“สมศักดิ์“ อ้อนชาว อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ เลือก ภูริกา เบอร์ 1 หนุนพรรคเพื่อไทย สานต่อ พ.ร.บ.อสม.ดูแลสุขภาพ ลดการเจ็บป่วยในชุมชน
วันที่ 24 ก.ย.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีต รมว.กระทรวงสาธารณสุข นำทีมปราศรัยย่อย อ้อนขอคะแนนพี่น้อง ชาว อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศึกเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5 โค้งสุดท้าย จำเป็นต้องเลือก ภูริกา เบอร์ 1 เข้าไปทำงานกับพรรคเพื่อไทย สานต่อผลักดันนโยบายที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกด้าน ออกกฎหมาย พรบ.อสม. เพิ่มสวัสดิการ สร้างความมั่นคงในการทำงาน เป็นหมอด่านหน้าดูแลสุขภาพชุมชน ส่งเสริมการกินอาหารเพื่อสุขภาพ ลดการเจ็บป่วย ของโรคความดัน เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ สร้างสุขภาพที่ดีของชุมชน
นายสมศักดิ์ กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า นโยบายสำคัญส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทย ผลักดันขับเคลื่อนมาตลอด คือ การออกกฎหมาย พรบ.อสม. เพิ่มสวัสดิการ อสม. ให้มีความมั่นคงในการทำงาน มีศักยภาพในการทำงาน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นจะต้องมีการผลักดันต่อเนื่อง ทำให้การเลือกตั้งซ่อม สส. เขต 5 ศรีสะเกษ จึงมีความสำคัญ จำเป็นต้องเลือก นางสาว ภูริกา สมหมายเบอร์ 1 ผู้สมัคร สส.เขต 5 ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เข้าไปทำงาน เป็นอีกหนึ่งเสียง สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ออกกฎหมาย พรบ.อสม. ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
เนื่องจาก ปัจจุบัน อสม. เป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลสุขภาพชุมชน หากพี่น้อง อสม. มีสวัสดิการที่ดี ภายใต้ พรบ.อสม. จะเป็นการเสริมศักยภาพ อสม. ให้เป็นหมอด่านแรก ในการทำหน้าที่ดูแล สร้างสุขภาพชุมชน โดยเฉพาะโครงการสร้างสุขภาพของ พรรคเพื่อไทย ทำการส่งเสริมประชาชน กินอาหารเพื่อสุขภาพ จะต้องสานต่อ ด้วยพลัง อสม. เข้าไปแนะนำส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน กินอาหารเพื่อสุขภาพ ลดการเจ็บป่วยของโรคติดต่อไม่เรื้อรัง คือ โรคความดัน เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ เพราะปัจจุบันเป็นสาเหตุสำคัญให้ประชาชนเจ็บป่วยเสียชีวิต แต่หากประชาชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับการกินอาหารเพื่อสุขภาพ จะทำให้โรคเหล่านี้ลดลง ประชาชาชน อายุยืน ไม่เจ็บป่วย ที่สำคัญยังลดการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลประชาชน นำไปใช้จ่ายดูแลสวัสดิการด้านอื่น มั่นใจนโยบายการดูแลสุขภาพชุมชน ออกกฎหมาย พรบ.อสม. มีความจำเป็นกับพี่น้องประชาชน แต่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากเสียงของประชาชน เลือกพรรคเพื่อไทย