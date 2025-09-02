'ทวี'ยันหนุน ภท.จับมือ ปชน.ตั้งรัฐบาล ลั่นหากเป็นฝ่ายค้านขอยุบสภาดีกว่า

'ทวี' ยืนยันหนุนเพื่อไทย จับมือ ประชาชน ตั้งรัฐบาล ย้ำหากเป็นฝ่ายค้าน ขอยุบสภาดีกว่า เปิดทางเลือกตั้งใหม่ แต่ยังหวั่นใจ กกต. เหน็บพรรคเสียงข้างน้อย เจ๋อ ตั้งรัฐบาลไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 2 ก.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ ถึงการจัดตั้งรัฐบาบว่า เนื่องจากพรรคเราเป็นพรรคเล็ก จึงยืนยันว่าจะอยู่กับพรรคใหญ่พรรคเดิม คือพรรคเพื่อไทย เป็นหลักในการรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่า พรรคเพื่อไทยจะรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ภาพที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าเสถียรภาพไม่ค่อยดีนักในทุกพรรค ดังนั้นทางที่ดีที่สุดของประชาชนคือการยุบสภา ถ้าจะมีรัฐบาลใหม่จะต้องเป็นรัฐบาลที่มีนโยบายเดียวคือการยุบสภา คืนอำนาจให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามเราเป็นห่วงการเลือกตั้งแม้จะมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะการเลือกตั้งต้องมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรมด้วย
เมื่อถามว่า มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากแค่ไหนระหว่างการยุบสภากับการเป็นฝ่ายค้าน พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่า สามารถที่จะรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่ก็ต้องดูเพราะวันนี้มีกติกา ที่บอกว่าพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยก็สามารถรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลได้ ซึ่งถือว่าผิดหลักประชาธิปไตย เราต้องหาทางออกให้ได้ อย่าให้ใครมาครอบงำ มีอิทธิพล เพราะประชาชนไม่ควรถูกข่มขู่ ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปได้คือการคืนอำนาจให้กับประชาชน
เมื่อถามว่า ตอนนี้อยู่ที่พรรคประชาชน ถ้ารวมเสียงไม่ได้ทางเลือกคือการยุบสภาใช่หรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ต้องดูพรรคเพื่อไทย ส่วนเราพร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งนี้ ในความเห็นส่วนตัวเราสนับสนุนพรรคใหญ่ เพราะระบอบประชาธิปไตยใช้ระบอบเสียงข้างมาก ถ้าพรรคนั้นขอเป็นรัฐบาลเราก็พร้อมสนับสนุน แต่ถ้าพรรคเสียงข้างน้อย ไปรวบรวมเสียงมาเพื่อเป็นรัฐบาลถือว่าไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย นี่คือความเห็นส่วนตัว
เมื่อถามว่า ได้ทำใจในการเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็มีเกียรติ ในขณะที่พรรคประชาชาติไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ ก็ต้องดูว่าพรรคไหนมีอุดมการณ์ตรงกับพรรคเรา
เมื่อถามว่า ตอนนี้ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่า รักษาการนายกรัฐมนตรีสามารถยุบสภาได้หรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เรื่องนี้มีข้อยุติอยู่แล้ว เนื่องจากกฎหมายเขียนว่ารัฐสภา รัฐบาล ศาล องค์กรอิสระ ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม อะไรที่เป็นความเห็นเกินกว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนว่าไม่ได้มีข้อห้าม.