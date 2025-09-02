"ทวี" หนุน "เพื่อไทย" จับมือ "ประชาชน" จัดตั้งรัฐบาล

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวถึงจุดยืนของพรรคประชาชาติในการจัดตั้งรัฐบาล ว่า เนื่องจากพรรคเราเป็นพรรคเล็ก จึงยืนยันว่าจะอยู่กับพรรคใหญ่พรรคเดิม คือพรรคเพื่อไทย เป็นหลักในการรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาล
ส่วนมั่นใจหรือไม่ว่า พรรคเพื่อไทยจะรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ภาพที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าเสถียรภาพไม่ค่อยดีนัก ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดของประชาชน คือการยุบสภา ถ้าจะมีรัฐบาลใหม่ จะต้องเป็นรัฐบาลที่มีนโยบายเดียวคือการยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม เราเป็นห่วงการเลือกตั้ง แม้จะมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพราะการเลือกตั้งต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วย
ส่วนจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากแค่ไหนระหว่างการยุบสภากับการเป็นฝ่ายค้าน พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่า สามารถที่จะรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่ก็ต้องดู เพราะวันนี้มีกติกาที่บอกว่าพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยก็สามารถรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลได้ ซึ่งถือว่าผิดหลักประชาธิปไตย เราต้องหาทางออกให้ได้ อย่าให้ใครมาครอบงำ มีอิทธิพล ประชาชนไม่ควรถูกข่มขู่ ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปได้คือการคืนอำนาจให้กับประชาชน
อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างตอนนี้อยู่ที่พรรคประชาชน ถ้ารวมเสียงไม่ได้ทางเลือกคือการยุบสภาใช่หรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ต้องดูพรรคเพื่อไทย ส่วนเราพร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งนี้ ในความเห็นส่วนตัวเราสนับสนุนพรรคใหญ่ เพราะระบอบประชาธิปไตยใช้ระบอบเสียงข้างมาก ถ้าพรรคนั้นขอเป็นรัฐบาลเราก็พร้อมสนับสนุน แต่ถ้าพรรคเสียงข้างน้อย ไปรวบรวมเสียงมาเพื่อเป็นรัฐบาลถือว่าไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย