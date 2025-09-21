พท.ลุยศรีสะเกษช่วย "ภูริกา" หาเสียงเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ ขอสานต่อภารกิจ "อดีต สส.อมรเทพ"

พท.ลุยศรีสะเกษ จัดทัพปูพรมช่วยหาเสียงให้ "ภูริกา" เขต 5 เบอร์ 1 เจ้าตัวร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น เดินสายร่วมงานวันสารทไทย (แซนโฎนตา) ขอคะแนนเสียงเข้าคูหาเลือกลูกหลานคนขุนหาญ 28 ก.ย. สานต่อภารกิจ "อดีต สส.อมรเทพ" ตามนโยบายพท.เพื่อโอกาสคนศรีสะเกษ
วันนี้ (21ก.ย.) แกนนำพรรคเพื่อไทย นางสาวมนพร เจริญศรี สส.นครพนม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นำทัพ สส.และกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย อาทิ นายจเด็จ จันทรา สส.พิษณุโลก, นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับ 'กุ้ง-ภูริกา สมหมาย' ผู้สมัคร สส.จากพรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 ในการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 อ.ขุนหาญ-อ.ภูสิงห์ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2568 นี้
ขณะที่บรรยากาศที่วัดสรรพรัตน์ (วัดบ้านพราน) ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 'ภูริกา สมหมาย' ได้เดินทางมาร่วมสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนในพื้นที่เดินทางมาต้อนรับพร้อมให้กำลังใจผู้สมัคร สส. และทีมงานพรรคเพื่อไทยกันอย่างเนืองแน่น
ด้านภูริกา กล่าวกับผู้มาร่วมงานว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกับชาวขุนหาญ ซึ่งวันสารทไทย (แซนโฎนตา) ถือเป็นประเพณีทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม และได้ทำบุญรำลึกถึงบรรพบุรุษร่วมกัน
"เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่นางสาวภูริกาคนนี้ ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถึงคุณพ่ออมรเทพ สมหมาย ร่วมกับชาวขุนหาญ ก่อนที่ท่านจะจากไป ท่านบอกลูกคนนี้ว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีพ่อแล้ว ใครจะมาช่วยเหลือชาวอำเภอขุนหาญอย่างจริงใจ เลยเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของภูริกา ที่จะขออาสาสานงานต่อ เริ่มงานใหม่พัฒนาเพื่อชาวขุนหาญ วันนี้ภูริกาได้มาสมัครเป็นผู้แทนอย่างที่พ่อเคยวาดฝันไว้ จึงมาขอกราบความเมตตาจากพี่น้องชาวขุนหาญ เพื่อสานต่อสิ่งที่คุณพ่อได้ทำเพื่อชาวขุนหาญไว้ตลอดชีวิตนักการเมือง และขอเป็นตัวแทนคุณพ่อเพื่อมาสานต่อสิ่งที่พ่อทำเพื่อให้ชีวิตคนขุนหาญดีขึ้นต่อไป"
ภายหลังเสร็จสิ้นงานพิธีทำบุญ ภูริกาได้เดินพบปะประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมีประชาชนร่วมให้กำลังใจและอวยพรให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 28 ก.ย.นี้