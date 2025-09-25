“ภูริกา“ อ้อนชาวศรีสะเกษ ขออาสาปกป้องเสียงคนยากคนจน ถึงเวลารวมพลังเลือกผู้แทนของพรรคเพื่อไทย

“ภูริกา“ ขออาสาปกป้องเสียงคนยากคนจน ถึงเวลารวมพลังเลือกผู้แทนของพรรคเพื่อไทย คืนอำนาจประชาชน เสียงคนยากคนจนจะต้องไม่ถูกเหยียบย่ำ จะต้อง มีอำนาจมากกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อย
นางสาวภูริกา สมหมาย ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 จ. ศรีสะเกษ ยังคงลงพื้นที่พบปะชูนโยบายกับชาวบ้านทุกวัน ในโค้งสุดท้ายของศึกเลือกตั้งซ่อม พร้อมเน้นย้ำจุดยืนทางการเมือง ถึงแม้พรรคเพื่อไทย จะอยู่ในขั้วรัฐบาล หรือว่าฝ่ายค้าน แต่พร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ทุกคะแนนเสียงของประชาชน จะต้องมีความหมาย ทุกนโยบายจะต้องมาจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก และต้องได้ใช้ประโยชน์จริง
นางสาวภูริกา กล่าวถึงจุดยืนทางการเมือง ว่า ในเมื่อเสียงประชาชนข้างมาก จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีความหมาย สุดท้ายได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยมาบริหารประเทศ มองข้ามเสียงประชาชน ดูถูกเกียรติยศศักดิ์ศรีของประชาชน คนยากคนจน ถึงเวลาเราชาว อำเภอขุนหาญ กับ อำเภอสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จะต้องแสดงออกถึงพลังอำนาจของประชาชน เลือก ภูริกา เบอร์ 1 ผู้สมัคร สส. เขต 5 ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งซ่อม สส. ศรีสะเกษ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กันยายน 2568 เพราะพรรคเพื่อไทยทุกคยุคทุกสมัย เคารพการตัดสินใจของประชาชน ไม่เคยมองข้ามเสียงของประชาชน ทำหน้าที่ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ไม่เคยสร้างความบิดเบี้ยวให้กับประชาธิปไตย
ที่สำคัญพรรคเพื่อไทย ทุกยุคทุกสมัย มีนโยบายชัดเจน เข้าถึงประชาชน คนยากคนจน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริง หลายครั้งพรรคเพื่อไทย ถูกยุบพรรค ถูกรัฐประหาร เพราะให้อำนาจประชาชน ทำลายอำนาจทางการเมือง มาถึงวันนี้ ถึงเวลาพี่น้องประชาชน จะต้องร่วมมือกับพรรคเพื่อไทย ปกป้องเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของประชาชน คืนอำนาจประชาชน สนับสนุนพรรคเพื่อไทย พรรคการเมืองที่ยืนหยัดอยู่ข้างประชาชน เลือกน.ส.ภูริกา เข้าไปทำงานกับพรรคเพื่อไทย สานต่อนโยบายพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เพราะพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน