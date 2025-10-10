"เสี่ยหนู" ควงภริยาเดินถนนคนเดินสิงห์บุรี โชว์ลูกคอร้องเพลง สวมบทเชฟผัดข้าวคลุกกะปิจานทอง-ไก่ผัดเม็ดมะม่วง

"นายกฯ หนู" ควงภริยา เดินถนนคนเดินสิงห์บุรี โชว์ลูกคอร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” ส่งกำลังใจให้ทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชายแดนไทย - กัมพูชา พร้อมสวมบท “เชฟหนู” ผัดข้าวคลุกกะปิจานทอง - ผัดเม็ดมะม่วง
วันนี้ (10 ต.ค. 68) เวลา 20:00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พาคณะพบปะประชาชน ที่ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี ภายหลังลงพื้นที่ ตรวจราชการน้ำท่วม 3 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ชัยนาท และสิงห์บุรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มุ่งหน้ามาที่ร้านนมร้อน “อู๊ด นมสด” ที่อยู่ในตลาดคนเดินสิงห์บุรี พร้อมบอกว่า ตั้งใจจะมากินมากๆ ก่อนจะขอเหมาเมนูในร้านให้กับคณะผู้ติดตาม
นายกรัฐมนตรี ยังได้โชว์สกิล ”เชฟหนู“ ผัดข้าวคลุกกะปิ ซึ่งเป็นเมนูจานทอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศของจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยาคอยเป็นลูกมือในการจัดจาน และใส่เครื่องเคียง
จากนั้น นายอนุทิน ได้ร่วมร้องเพลง กับชมรมรักสุนทราภรณ์สิงห์บุรี ในเพลง “ทาสเทวี” พร้อมเต้นรำกับผู้สูงอายุ ก่อนที่จะขอร้องต่ออีกเพลง โดยนายกฯ ขอร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” พร้อมระบุว่า “ขอร้องเพลงนี้ดังๆ ให้ไปถึงพี่น้องทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดน ไทย - กัมพูชา ซึ่งประชาชนร่วมร้องเพลง และเรียกเสียงตบมือ เพื่อปลุกความรักชาติ และสามัคคี
ภายหลังร้องเพลงเสร็จ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มาช่วยแม่ค้าผัดไก่ผัดเม็ดมะม่วง ซึ่งในระหว่างนั้นมีประชาชนชาวสิงห์บุรี นำไก่จ้อ มาให้นายกรัฐมนตรีชิม ก่อนบอกว่าขอบคุณมากๆ ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในการนำโครงการคนละครึ่งพลัส กลับมา และหลังจากนั้นก็เดินตลาดแวะถ่ายรูปกับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นกันเอง