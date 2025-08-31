‘จาง เจี้ยนเว่ย’ เปิดใจครบรอบ 1 เดือนรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย

MGR Online: นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนคนใหม่ สัมผัสถึง “ไทยจีนพี่น้องกัน” เมืองไทยโอบอ้อมอารี ชาวไทยเชื้อสายจีนสืบสานประเพณี ตอบแทนคุณบ้านเกิดเมืองนอน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และนางเหมียว ไห่เยี่ยน ภริยา ได้เข้าร่วมงานทำบุญทิ้งกระจาด ที่จัดโดยสมาคมฮกเกี้ยน ณ ศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงก่อนเทศกาลสารทจีน เพื่อแสดงถึงจิตกุศล และการช่วยเลือตอบแทนสังคมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน
นายจาง เจี้ยนเว่ย กล่าวว่าชื่นชมความพยายามของสมาคมฮกเกี้ยน ในการส่งเสริมคุณธรรมประเพณีของชาวจีน และบรรเทาความทุกข์ยากของคนไทยผู้ยากไร้ โดยกล่าวว่า ความรู้สึกที่หยั่งรากลึกของแนวคิด "จีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน" ไม่เพียงแต่เกิดจากการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังมาจากมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ
กิจกรรมการกุศลที่จัดโดยสมาคมฮกเกี้ยนแสดงถึงการสืบสานประเพณีดั้งเดิมของจีน และการตอบแทนบุญคุณให้กับประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน และแสดงถึงจิตกุศลที่ช่วยเหลือต่อพี่น้องชาวไทยผู้ยากไร้ ซึ่งทางสมาคมฮกเกี้ยนได้ทำเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
นายจาง เจี้ยนเว่ย กล่าวว่า จนถึงวันนี้ตนได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมาได้ 1 เดือนพอดี ตนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างประชาชนคนไทยและจีน ช่วงเวลาที่ผ่านมา ตนได้พบกับบุคคลในแวดวงต่าง ๆ ทุกฝ่ายต่างมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีนให้ดียิ่งขึ้น สองประเทศเป็นหุ้นส่วนที่ดีต่อกัน ประชาชนทั้งสองประเทศก็เป็นดั่งเพื่อนที่ใกล้ชิด ทำให้ตนได้สัมผัสกับคำกล่าวที่ว่า“ไทย-จีนใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” อย่างแท้จริง
ในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมาย และเชื่อมั่นว่าในอนาคต ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทย จะลึกซึ้งมากขึ้น
งานกุศลครั้งนี้จัดขึ้นที่ ศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ, นายสันติ ซอโสตถิกุล นายกสมาคม ฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันแจกจ่ายข้าวสาร แป้ง น้ำมัน และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ให้แก่ชาวไทยผู้ยากไร้กว่า 3,000 คน.