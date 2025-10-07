“อนุทิน” ลั่นพร้อมถูกซักฟอกหลัง พท.จ่อยื่น โวเยียวยาชายแดน-น้ำท่วม คนละครึ่งพลัส จัดให้เรียบร้อย

นายกฯ ลั่นพร้อมถูกซักฟอก หลัง พท.จ่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ โวเงินเยียวยาเหตุปะทะชายแดน-น้ำท่วม คนละครึ่งพลัส จัดให้เรียบร้อย หากไม่ไว้วางใจก็พร้อมให้ตรวจสอบ
วันนี้ (7 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งๆ ที่รัฐบาลเริ่มบริหารประเทศตรงนี้พร้อมหรือไม่ ว่า ก็ต้องพร้อม ไม่ใช่ตนคนเดียวซึ่งเราทำงานอย่างเต็มที่และมั่นใจว่าทำทุกอย่างอย่างเปิดเผย วันนี้เงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยสงคราม ก็กดเอทีเอ็มกันได้เรียบร้อยทุกคน ทั้งนี้ ต้องขอเชิญชวน เพราะเบิกไปทั้งหมด 1,500 กดไป 1,300 อีก 200 จะต้องเร่งเข้าระบบให้ได้ โดยตนได้กำชับไปยังผู้ว่าฯ และนายอำเภอ ให้แจ้งพี่น้องประชาชนบางทีอยู่ไกลปืนเที่ยง ยังไม่รู้เรื่อง ก็ต้องตามไปให้ แต่เราต้องใช้ระบบพร้อมเพย์ และรับออมสิน ขณะเดียวกัน เมื่อวานนี้ได้ให้กรอบในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 9,000 บาท ซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้ว และวันนี้ เรื่องโครงการคนละครึ่งพลัส ได้รับการอนุมัติทั้งงบประมาณ วิธีการ รูปแบบ ภายในสิ้นเดือนนี้ทุกคนจะสามารถใช้โครงการคนละครึ่งพลัส ไป 2 เดือน อันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ทำ หากทำไปอย่างนี้ยังมีคนไม่ไว้วางใจเราก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ