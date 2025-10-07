แล้วลอบเข้ามาทำไม! กัมพูชาโวพวกกลับจากไทยได้งานแล้ว 3 แสน แต่ความจริงคือยังตกระกำลำบากอีก 6.4 แสน

ในตัวเลขอัพเดทในโครงการรณรงค์หนึ่งๆของกัมพูชา ในการบูรณาการแรงงานที่เดินทางกลับจากไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในประเทศ ทางกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชายืนยันมีแรงงานเขมรที่กลับจากไทยได้งานทำแล้ว 300,000 ราย นับตั้งแต่โครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตามรายงานของขแมร์ไทม์สในวันอังคาร(7ต.ค.)
กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชา อ้างว่าสามารถช่วยเหลือแรงงานที่กลับจากไทย สำหรับหางานใหม่ภายในประเทศ ได้กว่า 300,000 ราย จากทั้งหมด 940,000 คน โดยที่ ซุน เมษา ทางโฆษก ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแห่งรัฐในเช้าวันอังคาร(7ต.ค.) ส่วนใหญ่ของแรงงานเหล่านี้ได้งานในภาคอุตสาหรรม ที่เหลือได้งานในภาคก่อสร้าง, เกษตรกรรม หรือเปิดธุรกิจขนาดเล็ก
"ตัวเลขกว่า 300,000 คน เป็นตัวแทนของพวกที่ได้รับการจ้างงานตามโรงงานและบริษัทต่างๆที่ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกับกระทรวงฯ" ซุน เมษา ระบุ พร้อมอ้างว่าโอกาสได้งานทำยังคงมีอยู่ในภาคส่วนนอกระบบที่ไม่ถูกนับตัวเลขรวมอย่างเป็นทางทหาร
โฆษกรายนี้ชี้แจงต่อว่า ด้วยแรงงานราว 700,000 คน ถึง 750,000 คน จากทั้งหมด 940,000 คนที่เดินทางกลับจากไทย เป็นคนในวัยทำงาน บ่งชี้ว่ายังคงมีความพยายามช่วยเหลือผู้หางานคนอื่นๆที่เหลือที่ยังไม่ได้งานทำ
ซุน เมษา เน้นย้ำว่าโอกาสการจ้างงานมีอยู่ในทุกจังหวัดและทุกเทศบาลในกัมพูชา เขาเรียกร้องให้แรงงานที่เดินทางกลับมา ขอความช่วยเหลือผ่านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือติดต่อผ่านสายด่วนของกระทรวงแรงงานโดยตรง
นอกจากนี้แล้ว เมษา ยังเน้นย้ำถึงสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าของการทำงานภายในประเทศ เมื่อเทียบกับการออกไปทำงานในต่างแดน "ทำงานในกัมพูชาปลอดภัยกว่า คุ้มทุนกว่าและมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆนานา อย่างเช่นประกันสุขภาพ, เงินสมทบบำนาญ และเงินชดเชยอุบัติเหตุ ซึ่งพอๆกับหรือกระทั่งดีกว่าออกไปทำงานในต่างแดน"
เมษา กล่าวว่า ความพยายามอย่างเข้มข้นของกระทรวงแรงงานฯ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจภายในประเทศ และมอบการจ้างงานที่ยั่งยืนและการคุ้มครองแก่พลเมืองที่กลับจากต่างแดน
คำกล่าวอ้างของ เมษา สวนทางกับรายงานข่าวก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายน ของสำนักข่าวคิริโพสต์ สื่อมวลชนกัมพูชาภาคภาษาอังกฤษ ที่ระบุว่าแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทย กำลังประสบปัญหาหนี้สินท่วมตัวและขาดแคลนทักษะฝีมือตามความต้องการของงานในบ้านเกิดเมืองนอน ส่งผลให้บางส่วนไม่มีทางเลือก ยกเว้นแต่ลักลอบกลับไทยเพื่อหางานทำ ท่ามกลางสภาวะที่เรียกว่า อยู่บ้านอาจปลอดภัยแต่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอด
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)