"ศักดิ์ดา" ปัดเป็นงูเห่า เผยจุดยืนชัดก่อนพรรคส้มเลือก ภท. ย้ำไม่ได้หักหลังใคร จับตาหลังยุบสภา "เพื่อไทย"จะเหลือกี่คน

"ศักดิ์ดา" ยืนยัน ไม่ใช่งูเห่า แสดงจุดยืนชัดเจนก่อนส้มเลือกข้าง ไม่ได้หักหลังใคร ท้าจับตายุบสภา-หมดวาระ "เพื่อไทย" เหลือกี่คน เหตุผลงาน 2 ปี ชี้วัดแล้ว หนี้สินท่วม - พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
วันนี้(6 ก.ย.) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ที่โหวตสนับสนุนให้นายอนุทิน ชาญวีรกุล เป็นนายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันว่า ไม่ใช่งูเห่า เพราะงูเห่าในทางการเมือง ต้องมีการหักหลังกัน ไม่โหวตตามมติพรรค แต่ตนเองแสดงจุดยืนตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมาแล้วว่าจะเลือกนายอนุทิน เป็นนายกฯแน่นอน ไม่ได้หักหลังใคร และวันที่เดินออกจากพรรค ยังไม่รู้เลยใครจะตั้งรัฐบาลได้ ยังไม่มีใครทราบเลย ว่าพรรคประชาชน จะเลือกใครระหว่างแดงกับน้ำเงิน
นายศักดิ์ดา กล่าวต่อด้วยว่า ตอนนี้สถานะตามกฎหมายต้องอยู่กับพรรคเพื่อไทย เพราะยังไม่ได้ขับออก แต่ไม่เคยมีใครมาติดต่อหรือพูดคุย
"เชื่อว่าวันนี้ ก็ทำให้เห็นแล้วว่า มีคนในเพื่อไทยไม่สบายใจ อึดอัด แล้วก็ยังมีคนบางคน ออกมาไล่ คนในพรรคเพื่อไทยอีก เชื่อว่าถ้ายุบสภาเมื่อไหร่ หมดวาระเมื่อไหร่ จะได้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเหลือกี่คน มั่นใจว่ามากกว่าเสียงที่โหวตวันนี้ แน่นอนให้ถึงวันนั้น ผมเคยพูดเมื่อวันที่ 30 ว่า โหวตนายก เสี่ยงมากกว่า 300++ ก็ไปดูวันนี้เห็นแล้ว 311 ท่าน เห็นไหม มันมาก เพราะว่าจริงๆแล้วกระแสหรือการตอบรับการบริหารราชการที่ผ่านมา เป็นตัวชี้วัดแล้ว"
เมื่อถามถึงประโยชน์ที่มีการแลกดิวกันมาหรือไม่นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องเก้าอี้ ครม.ไม่เคยพูดคุยกับใคร ที่ออกจากพรรคเพื่อไทย ด้วยจุดยืนโดยแท้จริง ด้วยผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมา อยากให้สื่อลงพื้นที่ไปดูในชนบทจะได้เห็นว่าชาวบ้านและประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่อย่างไร ไม่มีผลประโยชน์ต่อรองแน่นอน
เมื่อถามว่าสวมเสื้อเพื่อไทย ในการเลือกตั้งครั้งหน้าไปต่อไม่ได้จริงๆหรือ นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ผลงานรัฐบาล 2 ปีเศษ เกิดผลอะไรกับประชาชนในชนบท ไม่มีเลย ลองไปดูหนี้สินท่วมพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ