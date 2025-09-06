xs
"ศักดิ์ดา" ปัดเป็นงูเห่า เผยจุดยืนชัดก่อนพรรคส้มเลือก ภท. ย้ำไม่ได้หักหลังใคร จับตาหลังยุบสภา "เพื่อไทย"จะเหลือกี่คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ศักดิ์ดา" ยืนยัน​ ไม่ใช่งูเห่า​ แสดงจุดยืนชัดเจนก่อนส้มเลือกข้าง​ ไม่ได้หักหลังใคร​ ท้าจับตายุบสภา-หมดวาระ​ "เพื่อไทย" เหลือกี่คน​ เหตุผลงาน​ 2​ ปี​ ชี้วัดแล้ว​ หนี้สินท่วม​ -​ พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ​

วันนี้(6 ก.ย.) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์​ สส.กาญจนบุรี​ พรรคเพื่อ​ไทย​ ที่โหวตสนับสนุนให้นายอนุทิน​ ชาญวีรกุล​ เป็นนายกรัฐมนตรี​ กล่าวยืนยันว่า​ ไม่ใช่งูเห่า​ เพราะงูเห่าในทางการเมือง ต้องมีการหักหลังกัน​ ไม่โหวตตามมติพรรค​ แต่ตนเองแสดงจุดยืนตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม​ ที่ผ่านมาแล้วว่า​จะเลือกนายอนุทิน​ เป็นนายกฯแน่นอน ไม่ได้หักหลังใคร ​ และวันที่เดินออกจากพรรค​ ยังไม่รู้เลยใครจะตั้งรัฐบาลได้ ยังไม่มีใครทราบเลย​ ว่าพรรคประชาชน จะเลือกใครระหว่างแดงกับน้ำเงิน
นายศักดิ์ดา​ กล่าวต่อด้วยว่า​ ตอนนี้สถานะตามกฎหมาย​ต้องอยู่กับพรรคเพื่อไทย เพราะยังไม่ได้ขับออก แต่ไม่เคยมีใครมาติดต่อหรือพูดคุย

"เชื่อว่าวันนี้ ก็ทำให้เห็นแล้วว่า มีคนในเพื่อไทยไม่สบายใจ อึดอัด แล้วก็ยังมีคนบางคน​ ออกมาไล่​ คนในพรรคเพื่อไทยอีก เชื่อว่าถ้ายุบสภาเมื่อไหร่ หมดวาระเมื่อไหร่ จะได้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเหลือกี่คน มั่นใจว่ามากกว่าเสียงที่โหวตวันนี้ แน่นอนให้ถึงวันนั้น ผมเคยพูดเมื่อวันที่ 30 ว่า โหวตนายก เสี่ยงมากกว่า 300++ ก็ไปดูวันนี้เห็นแล้ว 311 ท่าน เห็นไหม มันมาก เพราะว่าจริงๆแล้วกระแสหรือการตอบรับการบริหารราชการที่ผ่านมา เป็นตัวชี้วัดแล้ว"

เมื่อถามถึงประโยชน์ที่มีการแลกดิวกันมาหรือไม่นายศักดิ์ดา​ กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องเก้าอี้​ ครม.ไม่เคยพูดคุยกับใคร ที่ออกจากพรรคเพื่อไทย ด้วยจุดยืนโดยแท้จริง ด้วยผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมา อยากให้สื่อลงพื้นที่ไปดูในชนบทจะได้เห็นว่าชาวบ้านและประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่อย่างไร​ ไม่มีผลประโยชน์ต่อรองแน่นอน​

เมื่อถามว่าสวมเสื้อเพื่อไทย​ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าไปต่อไม่ได้จริงๆหรือ นายศักดิ์ดา​ กล่าวว่า ผลงานรัฐบาล 2 ปีเศษ เกิดผลอะไรกับประชาชนในชนบท ไม่มีเลย​ ลองไปดูหนี้สินท่วมพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

